Leader du Top 14 au moment d'entamer les doublons, le Racing 92 a enchaîné les défaites et voit sa place dans le top 6 être grandement menacée.

Factuellement, le Racing 92 n'est pas le principal pourvoyeur d'internationaux du XV de France lors de ce Tournoi des 6 Nations 2024. Pourtant, il a été sérieusement handicapé par les doublons. Avec quatre à cinq joueurs appelés en sélection ces dernières semaines, le club de Jacky Lorenzetti n'a pas su s'en sortir en Top 14. Le bilan est édifiant : en l'absence des internationaux, les Ciel et Blanc ont enchaîné cinq défaites de suite à zéro point, dont trois à la maison. Si la victoire face à Toulon le week-end dernier lui permettait de souffler un petit peu, le Racing 92 est bon dernier du "classement des doublons", avec quatre points pris sur les trente possibles. Patrons du championnat au soir de la 12e journée, les Ciels et Blanc ont eu le temps de sortir du top 6 à la fin de la 17e journée avant d'y revenir in extremis après le match contre le RCT. Car en plus des joueurs convoqués en sélection, il y a eu plusieurs blessés. "Vous savez, ces derniers temps, nous avons perdu des talonneurs, des demis de mêlée et nous avons eu quatre deuxième ligne absents en même temps, se défendait Stuart Lancaster au sujet de cette mauvaise passe. Tout ça peut avoir un impact sur la cohésion de l’équipe, surtout quand elle subit la pression adverse."

Une charnière qui manque

Même si sur beaucoup de matchs, le Racing 92 ne peut s'en prendre qu'à lui-même - comme face à Montpellier où le problème n'est vraiment pas venu de l'absence de certains joueurs - il faut reconnaître que pendant six matchs, il a manqué au club de Nanterre ce qui marchait il y a quelques mois : la connexion Le Garrec - Gibert. La talentueuse charnière faisait des miracles en début de saison et dictait parfaitement le jeu des siens. Elle a cruellement manqué à Stuart Lancaster dernièrement. Pourtant présent face à l'UBB, Gibert n'avait logiquement pas su afficher la même complémentarité avec Max Spring (replacé pour compenser les absences) qu'avec Le Garrec.

D'ailleurs, lorsqu'on voit la performance du dernier cité face au pays de Galles dimanche, on comprend mieux son importance au sein du Racing 92. En plus de cette charnière, il y a eu les absences de Thomas Laclayat (ensuite blessé) et du capitaine Gaël Fickou. Sans oublier celle du leader de la touche Cameron Woki. Le deuxième ligne, conscient de la situation de son club, a même choisi de quitter l'équipe de France pour donner un coup de main face à Toulon. Il a contribué à la victoire de son équipe. Comme quoi, le Racing 92 a vraiment besoin de ses internationaux.