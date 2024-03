Membre des 19 joueurs "protégés" par la convention le week-end dernier mais absent de la feuille à Cardiff, Cameron Woki a souhaité ce week-end rendre service au Racing 92 plutôt que jouer un rôle de réserviste auprès des Bleus. Une décision prise en accord avec le staff de Fabien Galthié, mais qui a forcément fait grincer quelques dents en coulisses durant la semaine.

Le choix devait forcément interpeller : bien que membre des 19 "protégés" par la Convention LNR-FFR lors de la dernière journée de championnat, le deuxième ligne du Racing 92 Cameron Woki était un des grands absents de la feuille de match face au pays de Galles. Un "déclassement" brutal après plusieurs saisons passées dans la position d’un titulaire indiscutable (il avait à ce titre démarré tous les matchs lors de la Coupe du monde), même si le début du Tournoi (et notamment le match contre l’Irlande, où il avait été placé sur le banc) constituait un premier signe de sa perte de crédit vis-à-vis d’Alexandre Roumat.

"La réflexion a été portée sur la fraîcheur et l’émulation, a affirmé vendredi dernier à Marcoussis le sélectionneur Fabien Galthié. Alexandre Roumat vient avec nous depuis deux ans maintenant. Il performe, que ce soit dans le domaine aérien mais aussi dans le combat. Il a une énorme confiance en lui, est porté par la dynamique de son club et a fait de bonnes rentrées avec nous. On a donc fait ce choix sur la forme du moment. On est dans le cadre de l’émulation. Ce sont des moments particuliers, Cameron fait partie du groupe mais on a décidé de le laisser se régénérer pour revenir plus fort."

Alors certes, Woki n’était pas un cas isolé : des joueurs comme Dorian Aldegheri ou Posolo Tuilagi, eux-mêmes placés parmi les joueurs protégés, n’étaient pas non plus sur la feuille de match au pays de Galles. Reste que le renvoi de Tuilagi dans son club, victime d’une infection qui l’avait empêché de participer aux entraînements, semblait logique. Quant à Aldegheri, celui-ci n’en était pas moins du voyage à Cardiff, en tant que réserviste. Un rôle que le staff des Bleus a également proposé à Woki, mais que celui-ci a préféré décliner, selon les informations qui nous sont revenues de la part de tout le Top 14 la semaine dernière…

L’agacement du RCT

La raison ? Elle est que le Racingman, conscient des difficultés actuelles de son équipe (qui se trouvait jusqu’à ce dimanche sur une série de 5 défaites depuis le début des doublons, NDLR) a préféré lui être utile plutôt que de jouer les "costard-cravate" avec les Bleus. Raisonnement d’autant plus compréhensible et validé par le staff de Fabien Galthié qu’entre Thibaut Flament, Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua et Alexandre Roumat, les entraîneurs du XV de France pouvaient compter sur quatre deuxième ligne sur la feuille de match, et avaient donc largement de quoi se retourner en cas de pépin de dernière minute, quitte à passer en configuration 5-3.

Là où le bât blesse, alors ? C’est que l’absence de Woki a été compensée au sein des 28 par la présence d’Esteban Abadie, joueur de Toulon, et donc adversaire du Racing 92 ce week-end ! Un "arrangement" qui, bien qu’effectué en totale bonne foi, a forcément fait grincer des dents du côté de la Rade. De quoi épicer encore les relations déjà rafraîchies entre le XV de France et le club varois mais aussi, qui sait, entre les Bleus et Woki, dont le sens des priorités peut forcément susciter des interrogations.