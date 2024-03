Apparu chez les professionnels comme un ouvreur de grand avenir à fort potentiel, le jeune Parisien connaitra sa première titularisation à l’arrière avec le XV de France. Il évoque la fin de sa polyvalence, et son plaisir d’être fixé depuis quelques mois à ce poste d’arrière dans lequel il développe son plaisir de l’offensive.

Quel sentiment vous procurerez cette titularisation face au pays de Galles ?

Elle me procurerait un plaisir immense, une réelle fierté, et aussi une grande excitation. Pouvoir avoir cette première sélection au pays de Galles, avec un toit fermé et une ambiance aussi énorme, dans ce stade unique… Je me sens très bien. J’ai été très bien intégré dans le groupe au niveau du plan de jeu et au niveau humain. J’ai eu l’occasion de pouvoir performer lors des entraînements et d’essayer d’aller chercher une place dans l’effectif.



Aucune appréhension ?

Si ma titularisation devenait effective… Je ressens toujours plus d’excitation que d’angoisse. Que ce soit en 24e homme, ou en signant ma première feuille avec le Stade français quand j’avais 18 ans, j’ai toujours éprouvé le plaisir d’être là. Le stress sera présent, c’est normal, c’est le niveau international et dans un stade immense. Mais quand le coup d’envoi sera tapé… Je ne suis pas de nature à stresser très longtemps.



À quel genre de match vous attendriez-vous à votre poste d’arrière ?

À être énormément sollicité sur les ballons hauts. L’équipe du pays de Galles est celle qui utilise le plus le jeu au pied, surtout avec leur demi de mêlée. Nous avons fait un gros focus là-dessus. Nous nous sommes préparés en conséquence.



Aucune appréhension non plus de savoir que vous seriez directement impliqué sous le feu gallois ? L’équipe de France a déjà vécu des mésaventures récentes dans ce domaine…

Nous avons travaillé au quotidien à l’entraînement. Évidemment lors des matchs, en situation réelle, il y a plein de facteurs qui peuvent nous rendre plus ou moins performants dans ce secteur. Mais il y aurait là aussi une forme d’excitation à relever ce défi. Nous aurons le devoir d’être efficaces pour sortir de notre camp et proposer notre jeu.



Connaissez-vous vos adversaires ?

J’ai joué en moins de 20 ans contre l’ouvreur Sam Costelow et l’arrière Cameron Winnett. Les Gallois ont une jeune équipe qui peut paraître en manque de confiance, mais ils ont des ailiers qui vont à dix mille. Si on laisse des espaces, ça va très vite. Le jeu au pied n’est pas leur seule option derrière.

Léo Barré rayonne à l'arrière avec le Stade français cette saison. Icon Sport - Baptiste Fernandez

C’est vrai que je n’avais pas évolué à ce poste chez les jeunes. Mais Gonzalo Quesada aimait bien me voir dans cette position. Il y a deux ans, alors que je faisais la passerelle entre les postes d’ouvreur et de centre, il était venu me voir durant la semaine avant un match contre La Rochelle pour me dire que je commencerai en 15 à Jean-Bouin. J’avais déjà vécu une première expérience à Pau la semaine précédente sous une pluie diluvienne. Mais là c’était un match sous tension, à domicile, après plusieurs défaites. C’était différent. Et puis il m’a fait progresser dans cette nouvelle polyvalence entre l’ouverture et l’arrière.Je n’ai pas eu la chance d’enchaîner à l’ouverture en club. Et je n’ai pas fait de grandes performances non plus quand j’y ai été positionné. Donc j’ai tourné sur ma polyvalence. Mais je suis vraiment content maintenant de pouvoir me focaliser sur ce poste d’arrière en particulier. Pour essayer d’enchaîner les matchs en tant que titulaire, et de ne plus me prendre la tête en me demandant dans quelle position je vais jouer le week-end suivant. Et puis de toute façon, au Stade Français, avec les performances de Joris (Segonds) et de Zack (Henry), c’est fixé dans la tête des coachs. Je vais finir la saison avec Kylan Hamdaoui sur ce poste d’arrière. Je n’ai plus trop de questions à me poser.Les deux postes d’ouvreur et d’arrière se confondent souvent dans le jeu courant. Mais celui de l’arrière offre tout de même davantage de liberté et d’espace. J’ai appris à adorer ces espaces, à pouvoir m’engouffrer dans les intervalles, et pouvoir utiliser mon jeu au pied en poursuite. Tu as moins de responsabilités qu’à l’ouverture, mais tu peux te lâcher davantage. Je ne me pose pas dix mille questions, j’ai envie de jouer ma carte de l’offensive. Au Stade français, c’est vrai qu’on est très focalisé sur la défense, qu’on joue très haut. Et cela ne plairait pas à tout le monde… Mais on progresse, et on a l’occasion de montrer toujours un peu plus nos talents derrière. Je suis devenu plus performant en jouant en continu avec l’équipe qui est première du championnat.Je le découvre encore. J’ai seulement 21 ans, et on a tellement de choses à apprendre. Mais je l’ai appris tous les jours avec des spécialistes comme Thomas Ramos ou Kylan Hamdaoui, qui m’a beaucoup aidé quand j’ai commencé ma transition au Stade français.

Kylan Hamdaoui et Léo Barré alternent au poste d'arrière avec le Stade français. Icon Sport - Franco Arland

Ce serait le gros test pour m’évaluer, et savoir comment je réagirai sur les situations jouées à une vitesse supérieure. Je le vois déjà aux entraînements que ça va plus vite. Sur la couverture défensive aussi, ça va plus vite. Mais encore une fois, c’est un facteur d’excitation.Non. Tous les moments de ma carrière ont été très importants, quand j’ai joué mon premier match en pro, ou quand j’ai pu m’entraîner au quotidien avec l’équipe de France, et que je suis revenu au club avec davantage de confiance en moi. Je ressens l’envie de m’installer davantage dans ce club de Paris que j’adore, de pouvoir y devenir indiscutable. J’ai l’impression de vivre une forme de continuité dans l’apprentissage.Cela pourrait rendre la chose un peu plus facile, mais je ne joue pas pour le regard des autres. Peu importe. C’est juste un réel plaisir de retrouver des mecs comme Nolann (Le Garrec) ou Nico (Depoortere) avec lesquels j’ai joué dans les sélections jeunes. Cela a facilité un peu les choses lors des rassemblements. J’étais déjà connecté avec des coéquipiers, et puis on a nos petits délires des années précédentes ensemble. C’est la petite touche jeune qui permet d’être intégré plus facilement. Mais c’est juste une petite touche. Ce groupe France est très mélangé, très unis entre toutes les générations. Mon appréhension initiale d’être confronté à un collectif disparate avait disparu dès mon arrivée.