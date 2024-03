Emmenés par leur duo fidjien, les Landais ont étrillé Soyaux-Angoulême au terme d’un véritable festival offensif qui a ravi le difficile public montois.

Menaçants à Béziers, renversants face à Nevers la semaine dernière, écrasants cette fois, les Montois semblent monter en puissance de week-end en week-end. Certes, les Charentais ont été très vite débordés, mais cela est dû en grande partie au début de match tonitruant des Jaune et Noir qui ont étouffé leur adversaire en imprimant dès le coup d’envoi un rythme effréné à cette rencontre. On rendra hommage aux hommes d’Alexandre Ruiz d’avoir montré eux aussi des ambitions offensives et de n’avoir jamais fermé le jeu. Mais il y avait plusieurs classes d’écart entre les deux équipes sur ce match. La puissance, la vitesse, le punch étaient landais et se sont vite traduits par cinq essais en première période, inscrits par les deux ailiers fidjiens, trois pour Semi Lagivala et deux pour Eroni Sau.

Le match était plié à la pause. Stéphane Prosper, l’entraîneur montois, pouvait savourer cette démonstration : "C’est une copie très satisfaisante. J’ai aimé notre capacité à mettre du rythme et de la vitesse à notre rugby, à rester rigoureux jusqu’au bout. Nous travaillons beaucoup ces aspects depuis le début de ce bloc et notre prestation récompense ce travail. Il faut rappeler que Soyaux-Angoulême a rivalisé partout à l’extérieur cette saison, c’est donc très positif de l’emporter avec cette marge. Le groupe répond à nos attentes, nos jeunes joueurs sont de plus en plus performants, cela crée de l’émulation, ça tombe bien parce que c’est le bon moment pour hausser le niveau. Nous entrons dans le sprint final et ce match montre que nous sommes sur la bonne voie."

Prochaine journée importante

Le prochain déplacement à Colomiers sera donc l’occasion de vérifier la progression du Stade montois, face à un adversaire très difficile à manœuvrer dans son jardin et toujours en course pour la qualification. Un très bon test en somme qui pourrait s’avérer être un premier tournant dans cette fin de saison

Les Charentais, de leur côté, ne se sont pas appesantis sur cette lourde défaite. Leur capitaine, Adrien Bau, reconnaissait que malgré leur volonté de relever le défi du jeu, ils n’étaient pas invités face à un Stade montois de se calibre. Mais il préférait se projeter rapidement sur la réception de Valence-Romans : "C’est le genre de match qui correspond à notre championnat. Nous savons que nous devons remporter tous nos matchs à domicile si nous voulons espérer nous maintenir. Les Drômois arrivent à Chanzy et nous allons tout faire pour revenir à leur hauteur au classement."