Avec 19 matchs et autant de titularisations cette saison, Lucas Méret est un des leaders du VRDR. Face à Dax, il a réalisé une grosse performance et a mené les siens vers une victoire importante dans la course au maintien.

Le VRDR a réalisé une belle performance face à Dax, vous êtes satisfait du résultat ?

Il y avait pas mal de tension sur ce match parce qu’on est toujours proche de la zone de relégation. On n’a pas gagné de match à l’extérieur alors forcément on a plus de pression à domicile et on sait que Dax est une équipe capable de gros coups. Ça a été difficile en première mi-temps où on est dominateur mais on n’arrive pas à marquer, on reste à portée de fusil. Finalement, on prend les commandes et on termine le match sans trop de pression. C’est un très bon résultat même si au regard du match on peut regretter de ne pas prendre de point de bonus offensif.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce “remake” de la finale de Nationale ?

Dax ce n’est pas une équipe qui nous réussit, mis à part en finale l’an dernier, on a perdu de nombreuses confrontations contre eux. On voulait surtout porter le ballon et mettre notre jeu en place, on sait que si on y arrive on est une bonne équipe. Quand on est parvenu à faire ça, on a été efficace et on a marqué de beaux essais.

À titre personnel, vous avez réalisé une très belle performance, peut-être votre meilleur match de la saison ?

J’ai eu des actions très positives, mais je fais encore pas mal d’erreurs notamment sur mon jeu au pied. Je dois encore gommer ses petites erreurs si on veut aller gagner des matchs à l'extérieur. On n’a pas réussi a ramené ce résultat hors de notre stade, mais on doit se servir de ses défaites pour enfin se montrer assez solide mentalement et faire ce gros coup.

Sur quels aspects vous devez encore progresser ?

L’an dernier j’ai connu une période plus compliquée avec l’arrivée de mon enfant j’ai eu besoin de temps pour le digérer. L’objectif de la montée avait été atteint donc c’était l’essentiel. Il faut que je joue mon jeu sans me poser de questions. Mais je dois me montrer plus leader, surtout dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Si on n’a pas encore gagné à l'extérieur c’est parce que moi et les joueurs charnières de l'équipe ont été défaillants. Plusieurs fois ça ne s’est pas joué à grand-chose et c’est aussi mon rôle de faire basculer les matchs dans le bon sens. Cette saison j’ai une bonne réussite mais je dois encore progresser, surtout quand les matchs se tendent. Il faut passer les pénalités importantes, c’est la marque des grands. On peut mettre 200 points, mais ce sont les pénalités décisives qui comptent à la fin.

Vous marquez beaucoup de drops dernièrement, c’est une nouvelle arme en ce sens ?

En début de saison on a eu des matchs à domicile avec des victoires assez larges. Aujourd’hui c’est un peu moins le cas, alors on essaye de capitaliser sur chaque occasion. Quand l’opportunité se présente, on tente sa chance et quand le premier passe on est vite en confiance et les autres s’enchaînent bien.

C’est votre deuxième saison au club, vous venez de prolonger pour deux années supplémentaires.

La volonté première c’est de rester en Pro D2 avec le club. Je veux faire partie de ces mecs qui ont leur affiche parce qu’ils sont importants. J’ai prolongé deux ans pour pouvoir faire 100 matchs avec Valence, je veux marquer l’histoire du club. Je pense qu’on mérite d’être en Pro D2, mais quoi qu’il arrive c’est une équipe qui est bien structurée et je crois vraiment au projet.