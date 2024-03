Le gaucher a disputé quasiment l’intégralité de la rencontre et fut l’un des grands artisans du succès des siens.

Le sourire en coin, le sentiment d’avoir accompli encore une fois son devoir durant la rencontre, le pilier gauche Francisco "Chico" Fernandes (39 ans en septembre) n’en finit plus de surprendre. Disponible dans le jeu courant, auteur d’une activité défensive de qualité (15 plaquages) et capable d’assurer la continuité du jeu lors du premier essai de Gabin Lorre, après une course à l’énergie dans le camp corrézien, l’international Portugais dispute peut-être son meilleur rugby. L’intéressé savoure ces moments, d’autant que l’adversité était dense sur tous les registres : "Les Brivistes ont vraiment une grosse conquête, mais je crois que dans l’ensemble nous avons répondu présent. Dans ce type de rencontre, face à une belle équipe, on réalise encore un match plein. Nous sommes à notre place cette saison, et on compte faire en sorte d’y rester le plus longtemps possible."

À l’image du collectif héraultais, répétant inlassablement ces passes et ces nombreuses prises d’intervalles, Béziers a imposé son rugby et ses principes, avec ce succès 34-15. Alors que ce duel était considéré comme une marche supplémentaire vers la phase finale, le Lusitanien a apprécié le contenu : "Pourtant, il nous manque du monde. Mais quand vous voyez ceux qui rentrent, les jeunes qui sont insolents, on sent du plaisir, et je n’ai plus envie d’entendre que nous sommes une surprise. Non, on mérite ce qui nous arrive, et c’est le fruit d’un gros travail et d’une idée du rugby complètement assumée."

Une seconde jeunesse

Face à des porteurs de ballons massifs et tranchants, les Rouge et Bleu ont fait preuve de caractère et de consistance. Mieux, ils ont souvent remporté la bataille des rucks afin de contenir les nombreuses situations visiteuses et leurs intentions près de la zone de marque. Francisco Fernandes détaille cette panoplie qui s’étoffe de journées en journées : "Des saisons comme celle-là, il faut en profiter à fond. Quand on fait le job devant, dans la récupération et en tenant notre ligne défensive, le moindre ballon semble exploitable. Nous, on est payés pour cabosser toute la partie. Et derrière, tu sens cette confiance et ces coups de génie dont ils sont capables."

Puis comme un trait d’union, où finalement le gladiateur du Stade de Raoul-Barrière, cède sa place à la relève Clément Samper (22 ans) à quelques minutes de la fin, et une sortie avec une magistrale ovation à son endroit. Un trait d’union qui donne du sens à une formation biterroise toujours aussi bien installée dans les hauteurs du championnat de Pro D2.