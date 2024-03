Souvent privés de ballon par des Corréziens habiles dans la conservation, les hommes de Pierre Caillet ont toutefois étoffé leur arsenal en s’inscrivant définitivement en haut de l’affiche.

Un record en la matière, 232 plaquages réalisés au total face à Brive, des joueurs comme William Van Bost (30) et Sias Koen (25) en chefs de file de la statistique d’une équipe qui n’a pas rechigné à s’employer quand les basses tâches demeuraient incontournables. Une affirmation également, car les Biterrois remportaient peu de duels face au top 6 de la division cette saison et que Brive en représente un naturellement comme le soulignait l’entraîneur des trois-quarts, Karne Kaufana : "On s’était dit durant la préparation du match qu’on manquait de victoires face aux grosses cylindrées. Les Brivistes songent à la qualification, cela représentait un véritable test supplémentaire pour le club, ce fut donc une réussite." Les Héraultais ont fait preuve d’un réalisme glacial, entre des transitions abouties où le ballon vit dans les mains avec un tempo précis, un combat acharné sur les points de rencontre, où l’équipe s’est distinguée face à des porteurs de ballons massifs et pour fignoler le tout, une envie commune traduite par une force collective qui n’en finit plus de surprendre, le technicien rajoute : "Cela fait quelques semaines que les chiffres ne nous mentent pas quand on regarde nos productions. Notre paquet d’avant accumule les bonnes prestations et nos lancements offensifs ont bien fonctionné. On retrouve de la cohérence à chaque fois et cela nous permet de vaincre des formations comme Brive."

Un sprint final fascinant

Confortées dans la course à la phase finale, ambitionnant dorénavant une réception à domicile au Stade Raoul-Barrière afin de valider un exercice décoiffant, les troupes de Pierre Caillet affinent leurs compétences malgré une infirmerie qui ne désemplit pas. Pourtant, c’est tout un club qui fait front dans l’adversité et le bonus offensif soufflé à la dernière seconde face au CAB, veut dire beaucoup. Charly Malié, très à l’aise dans son rôle de distributeur, s’impatiente de la suite : "Tout le monde a faim ici, perdre le bonus sur la sirène a contrarié toute l’équipe. Et malgré notre relatif déficit physique face aux Brivistes, on répond présent. De l’intérieur, il y a une conviction profonde entre nous. On ne panique pas, on devient patient. On cultive cet état d’esprit et le plaisir que l’on prend sur le terrain, je pense qu’on le donne aussi à nos supporters." La dernière ligne droite est enclenchée, trois réceptions pour cinq déplacements et une place de coleader avec Vannes à ce jour. Le demi d’ouverture, formé au club, formule un souhait en guise d’espérance : "Il reste quelques matchs à disputer. On ne va pas se mentir, on veut 18 000 supporters à Raoul-Barrière, je ne peux pas vous dire mieux sur nos intentions."

Béziers devrait vivre des prochaines excitantes, de quoi subjuguer un club qui traverse une période phénoménale à plusieurs titres.