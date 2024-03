Les Aixois ont su réagir après leur défaite à Angoulême en dominant Colomiers, grâce notamment à une très bonne seconde période.

Contrat rempli pour les hommes du quatuor Reggiardo-Delmas-Dupuy-Ladauge avec ce succès qui relance le groupe aixois après son échec subi à Soyaux-Angoulême vendredi dernier. Un réveil salvateur qui s’est soldé par une excellente deuxième mi-temps. Les Aixois ont confisqué le ballon aux Columérins pour revenir dans le match et prendre ensuite les devants au tableau d’affichage. Car, en première mi-temps, surpris par deux essais "casquette", les coéquipiers d’Arthur Coville ont résisté et n’ont pas craqué alors que les visiteurs poussaient. Aux vestiaires, le staff aixois a remonté les pendules et les joueurs également pour réveiller tout un groupe en difficulté mais qui gardait confiance. "On a eu beaucoup d’occasions mais on ne concrétise pas et c’est frustrant, souligne Mauricio Reggiardo. On ne s’est pas affolé, on s’est accrochés, on est revenus plus costauds mais on ne joue pas à notre niveau. Mais bon, on retiendra la victoire même si on manque de patience et de précision car on aurait pu gagner plus largement je pense. Mais je reconnais aussi que cette équipe de Colomiers nous pose souvent des soucis. Pour moi, effectivement, ce n’est pas un match abouti, on a été bons individuellement pour certains joueurs mais collectivement on n’a pas été bons. Il y a des choses à travailler mais comme je le dis souvent, je préfère travailler en ayant gagné la rencontre. Il y a eu aussi des décisions pas notre faveur mais nous n’avons jamais lâché et on y a toujours crû. On a su jouer au rugby notamment en seconde période, on a joué chez eux en seconde période pour les presser et on a su avoir du caractère pour le gagner car je pense que l’an dernier, ce genre de match, nous l’aurions perdu ! Sur nos ambitions du top 2, quand je vois le match de ce soir, je reste humble et prudent car il faut être capable de faire un match plein et pour l’instant nous n’en sommes pas capables. Mais, bon, retenons tout de même la victoire qui nous permet de continuer à avancer vers notre objectif des phases finales."

Provence Rugby ne lâche rien

Des Aixois qui auront su être bons en conquête avec une touche dominatrice et une mêlée plutôt stable. Ce qui leur a permis de rester dans un premier temps dans le match avant de grignoter leurs adversaires en seconde période. Quatre points de plus dans l’escarcelle aixoise qui reste troisième au classement. "C’est une victoire frustrante tout de même car je pense que l’on pouvait faire mieux, avance le troisième ligne aixois Bilel Taïeb. On a manqué de précision dans les zones de marque, on est rentrés chez eux trop de fois sans pouvoir concrétiser et c’est ce qui est frustrant. On gagne, on prend quatre points, on reste invaincu à la maison, on va continuer à bosser tous ensemble pour encore progresser mais avec cette victoire, on prend le positif et il faut que l’on arrive à être plus réaliste quand on domine." On sent un certain agacement à ne pas scorer plus quand la domination est bien là côté aixois mais on retient aussi et surtout les quatre points du succès qui permettent à Provence rugby de recoller aux basques des Biterrois et des Vannetais pour un sprint final infernal à huit journées de la fin. Face à des Columérins accrocheurs mais ensuite plus résignés, il était important de réagir pour les hommes du président Philipon après le revers dans les Charentes. C’est désormais chose faite. Maintenant cap doit être rapidement mis sur Nevers, battu à Aurillac vendredi soir, où les Aixois devront sortir une copie parfaite pour tenter d’enchaîner un nouveau résultat positif.