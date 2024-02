Dans l'émission ViàMidol Des Mauls et Débats, Benjamin Urdapilleta est longuement revenu sur les critiques des supporters clermontois après la défaite contre Toulouse. Le demi d'ouverture s'est montré inflexible au sujet des insultes et menaces qui ont visé sa personne ainsi que plusieurs de ses coéquipiers.

Après la défaite face à Toulouse, certains joueurs de l'ASM ont subi des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux. Une vague de harcèlement en ligne qu'a dénoncé le club de Clermont en republiant un ancien communiqué en date de janvier 2023 ou la même situation s'était posée. Le club est "malheureux de devoir à nouveau partager ce message qui n’a pas pris une ride et qui demeure visiblement encore incompris par une minorité de personnes se revendiquant comme « supporters »".

Nous sommes malheureux de devoir à nouveau partager ce message qui n’a pas pris une ride et qui demeure visiblement encore incompris par une minorité de personnes se revendiquant comme « supporters ».… — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 27, 2024

On dépasse les limites

Invité de l'émission ViàMidol Des Mauls et Débats, Benjamin Urdapilleta a dénoncé ces soi-disant supporters. "Je peux comprendre une colère après une défaite, mais il y a des limites. On est des hommes, des êtres humains, et quand tu reçois des insultes fortes, ça fait mal. On dépasse les limites. Moi aussi, j'ai reçu pas mal de messages comme ça, et ces personnes-là n'ont rien à voir avec Clermont. En plus, ce sont des comptes fakes, des personnes fakes." A la question, comment vit-il ce genre de situation, le demi d'ouverture a répondu avec le sourire : "Je rigole et je me dis : "ce mec, il a un problème lui." Ça reste du sport. Et le problème ce n'est pas moi, c'est lui. Donc j'essaie de ne pas faire attention à ce genre de messages." Clermont se déplacera sur la pelouse de La Rochelle, le week-end prochain. Cliquez ici pour revoir l'intégralité de l'émission avec le demi d'ouverture argentin.