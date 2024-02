Dans ViàMidol Des Mauls et Débats, nos journalistes ont évoqué forcément le XV de France, en plein doute depuis le match nul face à l'Italie. Dans la deuxième partie de l'émission, Benjamin Urdapilleta était notre invité exceptionnel avant le déplacement de Clermont à La Rochelle.

Comment rebondir pour les Bleus ? Dans votre émission hebdomadaire ViàMidol Des Mauls et Débats, les journalistes de Midi Olympique sont revenus sur la période difficile actuelle du rugby français et ont débattu sur la meilleure composition d'équipe possible pour affronter le pays de Galles, le 10 mars prochain.

En deuxième partie d'émission, Benjamin Urdapilleta était avec nous pour évoquer l'actualité de son club (Clermont). Le demi d'ouverture s'est épanché sur sa relation avec Christophe Urios, les récents événements autour de l'ASM et le prochain match face à La Rochelle, avec, notamment, des retrouvailles attendues avec un certain Ronan O'Gara...

Le programme de l'émission Focus : les Bleus n'y arrivent plus Le quiz : 6 minutes pour comprendre Le débat du jour : faut-il tout changer contre le pays de Galles ? L'invité de la semaine : Benjamin Urdapilleta, demi d'ouverture de Clermont

Les Bleus affronteront le pays de Galles, le dimanche 10 mars prochain.