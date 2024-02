Le manager a particulièrement mal réagi après la prestation assez inconsistante de ses hommes sur la pelouse de Rouen. Il tire la sonnette d’alarme.

Votre équipe a concédé un bonus offensif aux Rouennais en produisant notamment une première période de très faible niveau. Quelle est votre réaction face à cette petite perdition ?

Il va falloir que les joueurs prennent leurs responsabilités. Ils se promettent des choses, ils se jurent des trucs… La vérité, c’est qu’ils se mentent. Donc là, ce sont tous des grands garçons, il va falloir qu’ils assument. Là, ils se mentent. On est la plus mauvaise équipe de Pro D2 depuis le redémarrage du mois de janvier. On est dans le coton, dans la ouate, dans tout ce qui est doré, dans tout ce qui est bon. Et on ne fait aucun effort. On est des gosses pourris gâtés. Le rugby est un sport dur, et quand on se prend pour des nababs, on se fait remettre à sa place. L’exemple de la première mi-temps, et de la fin de match, en est la plus parfaite illustration. Un rappel très concret.

Dans le fond, qu’est-ce qui vous a le plus embêté dans cette première période ?

Ben on s’est menti, c’est tout. On s’était dit certaines choses dans la semaine, et les joueurs les premiers. On prend toujours en compte leurs avis, et eux… Ils ont des miroirs en bois à la maison, ils ne se regardent pas dans les yeux.

La chose semble d’autant plus dommageable que le club avait procédé à l’éviction de votre entraîneur des avants Florent Wieczorek avant cette rencontre pour créer un électrochoc...

Ha oui, et ça a bien payé, on l’a vu ce soir… C’est très difficile de perdre un membre du staff. À titre personnel, j’ai déjà été évincé dans un autre projet malheureusement. C’est toujours très dur, et pour tout le monde, on le sait, puisqu’il n’y a jamais une seule cause explicative dans ce genre de période que nous traversons. Il n’y a pas une seule problématique. Et on l’a vu ce soir. Le plus gros problème de l’équipe, c’est que les joueurs ne sont pas responsables. Donc aujourd’hui, ils ont entre les mains l’histoire d’un club de 120 ans, qui a 700 licenciés, un budget de 12,5 millions d’euros, avec plus de quinzaine de personnes dans l’administratif. Donc il faut savoir ce qu’ils veulent. Ou bien ils ne veulent plus être joueurs professionnels, ils vont le dire au président et au directeur général, et ils rompent leur contrat. Ou bien ils assument et ils renvoient une autre image.

La réaction de la deuxième mi-temps est-elle de nature à vous rassurer ?

Heureusement qu’il y a eu autre chose, sinon on en prenait cinquante ou soixante. Cette réaction ne change rien. Soit les garçons assument leur statut de joueurs professionnels de rugby très bien payés, avec peu d’heures de travail par semaine. Soit ils rangent la boutique, ils vont à l’usine, ils vont bosser, et ils vont toucher le smic. C’est beaucoup plus difficile la vraie vie.

Faut-il terminer la saison en opération commando avec un groupe restreint ?

Non mais là on peut virer tout le monde et tout le staff vu ce qui s’est passé. Tu peux faire venir qui tu veux à Montauban, Eddy Jones, Vern Cotter ou Mickael Cheika… Les joueurs qui ont des CV à rallonge et des carrières avec des expériences de fou doivent assumer, ou rentrer à la maison.

De l’extérieur, cette défaillance était d’autant plus étonnante qu’el s’est produite contre un concurrent que vous pouviez enterrer. C’était un match de phase finale…

Tout à fait. Et maintenant on attend la réponse sur le terrain. On reçoit Agen cette semaine, c’est un derby, et on va voir…