Après avoir raté le Mondial, Tommaso Menoncello a réussi à revenir au plus haut niveau et se fond parfaitement dans le système de Gonzalo Quesada. Focus sur un joueur âgé seulement de 21 ans, mais qui compte en sélection.

C'est un joueur qui avait lancé sa carrière internationale contre la France, il y a deux ans. Tommaso Menoncello était même devenu le plus jeune marqueur d'essai de l'histoire du Tournoi, à l'âge de 19 ans et 170 jours, devançant Hogg, North et Fickou. Ça situe la performance... « C'est vrai, j'ai marqué mon premier essai contre la France il y a deux ans. Mais cette semaine, je n'y pense pas trop. J'essaie surtout de progresser par rapport à mes dernières sorties, pour apporter une plus-value à l'équipe. »

S'il avait bénéficié de la confiance du sélectionneur précédent Kieran Crowley, pour s'imposer en tant qu'ailier puis centre de la Nazionale, son boss actuel, Gonzalo Quesada, semble tout autant séduit par le bonhomme : « Il est capable d'évoluer aussi bien au poste de premier que de deuxième centre. On l'utilise d'ailleurs davantage en 12 en sélection alors qu'à Trévise, il est plutôt 13, mais il s'en sort très bien. »

Il est très important dans notre dispositif car c'est un joueur très vif et créatif

À seulement 21 ans, Tommaso Menoncello est en effet l'un des meilleurs Italiens de ce début de Tournoi 2024. Son alliage vitesse/puissance est un atout qu'il utilise à merveille, mais pas au détriment de la défense. À l'image de son équipe, il a beaucoup dépensé dans ce secteur à Dublin : « Evidemment, on a perdu et de beaucoup (36-0). D'ailleurs, on a parlé de ce qui n'a pas fonctionné. Mais la défense reste assez positive, sachant que l'Irlande a fini à 65% de possession, pointe le jeune joueur. Et quand on sait la façon dont on a lâché certains matchs au Mondial... C'est la première chose que Gonzalo nous a dite : « Nous sommes la première Nazionale à subir 25 temps de jeu sans commettre de faute ni subir de point. » »

Tommaso Menoncello, ici au plaquage de Jack Conan avec Pietro Ceccarelli, s'est beaucoup employé à défendre à Dublin. PA Images / Icon Sport

Titulaire à ce niveau international malgré son âge, Tommaso Menoncello incarne bien le groupe italien, le plus jeune parmi les six nations. Mais surtout, il est l'un des visages du Benetton Trévise, principal fournisseur de la sélection italienne, et actuel quatrième de l'URC (United Rugby Championship). « Tommaso est un joueur qui évolue comme titulaire au sein d'une franchise qui fonctionne très bien en URC, c'est dire sa qualité..., remarque Gonzalo Quesada. Il a le parcours dont on rêve pour tous nos joueurs car il faut dire que si l'équipe de Trévise est performante, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs non sélectionnables pour nous aux postes clés. Mais il apprend beaucoup à leurs côtés : c'est un garçon très travailleur et puissant. » Et résilient.

Un retour au premier plan après sa blessure

A un mois de la Coupe du monde, alors qu'il était l'un des joueurs très attendus de cette sélection, il se blessait à un biceps lors du match de préparation contre l'Irlande. Opération, quatre mois et demi d'absence et un Mondial raté. Il ne semble pas (ou plus) affecté par ce contre-temps, et a pleinement saisi l'opportunité de l'arrivée de Quesada. « Pour ce qui concerne mon rôle sur le terrain, je discute beaucoup avec Gonzalo, je m'entends très bien avec lui. Il me dit les bonnes choses, les moins bonnes, je me trouve très bien avec lui et j'apprécie beaucoup le style de jeu pratiqué. On utilise beaucoup le pied et la main. Et on a prouvé, lors du Tournoi 2022, combien on était bon ballon en main. »

Tommaso Menoncello avait marqué un essai avant de se blesser, en août dernier face à l'Irlande. Sportsfile / Icon Sport

L'ancien entraîneur du Stade français ajoute : « Tommaso est un garçon très important dans notre dispositif car c'est un joueur très vif et créatif, même s'il a parfois le défaut de ses qualités. » Justement, son axe de progression est tout trouvé : « Le jeu au pied, comme je l'ai dit à mes coéquipiers, j'essaie de le travailler. C'est un domaine fondamental pour mettre la pression sur l'équipe adverse, prendre le territoire, et marquer des points. » Et ça, contre la France, il l'a déjà fait.