L'équipe de France masculine à 7 va entrer dans le vif du sujet ce mardi avec un entraînement dirigé face à la Grande-Bretagne. L'occasion de voir Antoine Dupont à l'œuvre, dans des conditions proches du réel.

Les équipes de France à 7 montent en puissance en vue de l'étape de Vancouver. Arrivées samedi dernier en Colombie-Britannique, les sélections tricolores ont profité de la journée de dimanche pour récupérer du décalage horaire et prendre leurs marques dans leur établissement respectif du centre-ville de Vancouver, à environ un kilomètre du BC Place Stadium, l'antre de la compétition, avec sa pelouse artificielle et son fameux dôme.

Le Sheraton Hotel de Vancouver où l'équipe de France masculine a pris ses quartiers

Lundi matin, les féminines ont effectué un repérage dans l'enceinte de 55 400 places tandis que les garçons ont répété leurs gammes. Les troupes de Jérôme Daret vont entrer dans le vif du sujet mardi après-midi avec une opposition face à la Grande-Bretagne, sur les installations de l'université de l'UBC, au Sud du centre-ville, au Gerald MC Gavin UBC Rugby Centre. Si ce type d'affrontement est courant et tout ce qu'il y a de plus officieux entre nations rivales, le rendez-vous n'en marque pas moins le premier test dans des conditions proches du réel pour Antoine Dupont. Il y a une inévitable forme de curiosité quant au comportement de l'habituel capitaine du XV de France lors de cette séance ou encore au sujet de son positionnement sur la pelouse. Les Britanniques, les premiers, doivent être impatients de le voir à l'œuvre.

Lire aussi : La liste des 14 joueurs convoqués pour le Tournoi de Vancouver

Entraînement du capitaine jeudi matin

Après une journée de mercredi consacrée à de la récupération et aux habituels soins pour les garçons et à un entraînement en indoor pour les filles - sans oublier la traditionnelle photo de présentation des capitaines le midi, la journée de jeudi donnera lieu aux entraînements du capitaine, cadre des derniers réglages et repérages. Pour les hommes, ce sera dans un autre complexe, au Trillium West Field.

Le lendemain, tout ce petit monde se retrouvera au BC Place Stadium, là même où les Bleus avaient décroché une belle médaille d'argent l'an passé. Là où ils partiront en quête du plus beau des métaux avec un nouvel atout maître dans leur jeu. Les dizaines de milliers de spectateurs qui ont réservé leur billet - la journée du samedi devrait afficher guichet fermé - l'attendent de pied ferme...