Retrouvez le XV de la semaine Midi Olympique de la 15ème journée de Top 14. On retrouve notamment le Toulousain Paul Graou, le Lyonnais Semi Radradra et le Palois Samuel Ezeala !

La 15e journée de Top 14 a livré son verdict et il est l'heure de découvrir le XV de la semaine Midi Olympique. Parmi les heureux élus, on retrouve le Toulousain Paul Graou qui a réalisé une performance XXL face à Oyonnax avec quatre essais inscrits. Le jeune pilier rochelais Louis Penverne enchaîne les bonnes performances et a gagné sa place. Il est le seul joueur d'une équipe perdante à prendre place dans ce XV.

La Section paloise est la formation la plus représentée avec trois joueurs. Le Stade français place deux joueurs, comme le Lou, le Stade toulousain, Castres et Montpellier. Grâce à son très bon match, le jeune bayonnais Cheikh Tiberghien est l'arrière de la semaine. La 15e journée de Top 14 a été marquée par les victoires à l'extérieur de Pau à Bordeaux, de Montpellier au Racing, la démonstration toulousaine à domicile face à Oyonnax, et les précieux succès de Castres contre Toulon, Lyon face à La Rochelle, Paris contre Perpignan et Bayonne face à Clermont. Le Stade français et Toulouse sont en tête du classement tandis qu’Oyonnax est le nouveau dernier du championnat.