Avec le costume de leader du championnat, les Héraultais confirment un statut en démontrant face aux Montois d’autres caractéristiques presque inavouées.

Ce n’était pas si loin. Vaincus par Provence Rugby sur leurs terres, face à l’un des cadors du championnat, les Biterrois avaient mordu la poussière. Une leçon visiblement retenue depuis, dans la conduite du jeu, face à des Landais massifs sur tous les duels, venus dans l’optique de bousculer les pensionnaires du Stade de Raoul-Barrière. Pragmatisme, tel fut le mot d’ordre des hommes de Pierre Caillet à partir de la 35e minute. Un dégagement monumental de Tim Nanai-Williams comme sortie de camp, alors que le danger guettait la ligne, un début d’échauffourée qui remet tout le monde dans le sens de la marche, et les ingrédients d’une équipe que rien n’effraie depuis quelques semaines auront remis d’aplomb un leader qui ne le savait pas encore. "On n’a toujours pas de cassure physique, l’équipe sait tenir le ballon quand il le faut. On ne doute pas de nos capacités, et nous faisons en sorte de tout mettre en ordre pour performer. C’est une réussite encore une fois", admettait Pierre Caillet.

Au-delà de l’optimisme ambiant qui règne autour du club et du secteur sportif qui se structure jour après jour, le feuilleton qui a démarré véritablement fin octobre, moment de la saison où l’effectif était au complet, semble sans fin.

Neuf succès en dix rencontres

Peu importe l’adversité, les Rouge et Bleu répondent présents sur tous les registres. Quatre victoires successives à l’extérieur ont forgé un certain mental, alors que cet aspect était un élément attendu depuis le début de la saison. L’ASBH compile les points et ne joue jamais la transgression quand il s’agit d’assumer sa philosophie. La convoitise de la phase finale approchant, les perspectives semblent plus que jamais ouvertes. Que feront les Biterrois d’ici là ? Avec un effectif touché encore par de sérieuses blessures (Clément Ancely et Thomas Hoarau), une gestion des ressources semble inévitable. Peu importe, vous dira-t-on dans l’entourage, les joueurs veulent aller au bout. Mais au bout de quoi, telle est l’éternelle question en suspens…