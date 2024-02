Retrouvez le XV de la semaine de cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations ! Trois Français font partie de l'équipe type, dont Louis Bielle-Biarrey. Le jeune bordelais a brillé en fin de rencontre face aux Écossais. Comme la semaine dernière, ce sont les Irlandais qui dominent ce XV de la semaine avec cinq joueurs sélectionnés !

Deuxième journée dans le Tournoi des 6 Nations et deuxième semaine où ce sont les Irlandais qui trustent le plus de place dans le XV de la semaine ! Cinq joueurs du XV du Trèfle y sont. Il s'agit de James Lowe, Jack Crowley, Caelan Doris, Joe McCarthy et Dan Sheehan. L'Angleterre, elle aussi, comme la semaine précédente, a quatre de ses joueurs qui font partie du XV de la semaine. Ben Earl, Maro Itoje, et Will Stuart y sont, avec l'arrière Freddie Steward qui est même l'Oscar de la semaine !

Après la victoire des Bleus en Ecosse, trois joueurs du XV de France sont représentés dans le XV de la semaine : Louis Bielle-Biarrey et Gaël Fickou, tous deux auteurs d'un essai à Murrayfield, comme le troisième ligne François Cros, hypercatif en défense ! Gareth Thomas et George North sont les deux représentants gallois quand Ben White est le seul écossais.