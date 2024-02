Pierre-Henry Broncan, manager de Brive, défend Gaël Fickou, qui selon lui reste un excellent défenseur.

Je trouve le jugement sur Gaël Fickou particulièrement sévère, depuis six mois. À mes yeux, il reste dans la lignée d’un garçon comme Yannick Jauzion ou de ce genre de centre qui sécurise beaucoup l’équipe dans laquelle il joue. On l’a certes connu accomplir plus de fulgurances dans le passé mais honnêtement, le capitaine du Racing 92 garde une superbe lecture défensive, un physique d’athlète de très haut niveau et un esprit de compétiteur. Pour moi, les Bleus ont toujours besoin de Fickou au milieu du terrain, même si sa combinaison avec Jonathan Danty marche moins bien ces dernières semaines : je suis à ce titre convaincu que ces deux garçons vont faire un match énorme en Ecosse, samedi après-midi.

Et puis, n’oubliez pas que vendredi soir, les trois-quarts centres français sont tombés sur deux clients, à savoir Bundee Aki et Robbie Henshaw, et n’ont jamais pu bénéficier de ballons propres, le paquet d’avants tricolore ayant été beaucoup trop dominé. Je n’oublie pas, non plus, que la France a pratiqué pendant plusieurs années un jeu de dépossession et que lorsqu’elle est menée au score, elle a aujourd’hui du mal à proposer autre chose : Patrick Arlettaz (l’adjoint en charge de l’attaque) est là pour amener sa patte en attaque, faire évoluer le système offensif et tout ça prendra du temps ; c’est toujours le secteur de jeu le plus long à travailler, dans une équipe de rugby.

Pour revenir à Gaël Fickou et à ceux demandant déjà sa tête, j’ajouterai que cela aurait été un cadeau empoisonné fait à Nicolas Depoortère que de le faire démarrer à Murrayfield, face à une équipe écossaise très joueuse. N’oubliez pas qu’il y a un monde entre le Top 14 et le niveau international… Un monde…