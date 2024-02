Le Rochelais a réalisé un bon match contre l’Irlande, sauvant une occasion adverse franche et exploitant le peu de ballons à sa disposition. Reconduit ce vendredi, il voudra être plus efficace.

Hoani Bosmorin n’a peut-être pas marqué d’essai mais son retour défensif sur Ben O’Connor en valait un ! Et c’est d’ailleurs l’une des actions les plus marquantes de ce premier match des Bleuets dans le Tournoi. Une diagonale à toute vitesse, et un plaquage aux jambes qui annihilait une action franche des Irlandais, à deux mètres de l’en-but, sans aucune défense devant eux. "J’ai trouvé qu’il avait pas mal d’énergie, notamment quand il le rattrape. Même si 37 km/h, comme ça a été annoncé, ça me paraît énorme, s’amuse Jack Morel, entraîneur des trois-quarts chez les espoirs rochelais. Il a été pertinent d’après moi, car c’est difficile de s’exprimer contre ces Irlandais très costauds." De plus, l’ailier a concédé ne pas avoir vécu le meilleur avant-match qui soit : "Pour tout avouer, j’ai été un peu malade avant le match. J’ai passé une très mauvaise nuit, très agitée. J’ai récupéré pendant la journée. Puis j’ai eu des crampes à cause d’un manque d’hydratation et parce que j’ai fait des courses inutiles. C’est de ma faute." Pour cette raison, il était remplacé à la 66e par Noah Néné. Mais que Sébastien Calvet et son staff le lui pardonnent, son activité aux quatre coins du terrain et ses prises de balles (bien que rares) participent à ce qu’on peut appeler un bon match.

Le rugby à VII lui fut bénéfique

"Le projet qu’on met en place permet aux ailiers de s’épanouir à l’intérieur et lui le fait parfaitement, apprécie Benoît Baby, en charge des jeunes trois-quarts français. Il se déplace beaucoup, vient se proposer au milieu du terrain comme on lui demande. Donc c’est un profil intéressant dans le projet qu’on porte." Il faut dire que c’est un rôle qu’il connaît déjà, puisqu’avec les espoirs rochelais, les consignes sont comparables. "C’est ce qu’il a bossé toute l’année : on ne peut pas attendre dans le couloir et recevoir 150 ballons, il faut donc dézoner, explique le technicien du Stade. Il faut qu’il aille chercher des tâches, identifier les porteurs pour exploiter la moindre brèche." Ce pur produit rochelais, "leader dans la vie de groupe" comme l’explique Jack Morel, a beaucoup bénéficié du VII, à savoir la tournée européenne et le Supersevens (il fut élu révélation du premier tournoi), dans la lecture du jeu et les déplacements. Mais ? "Personnellement, il y a trois ballons que je ne finis pas, par manque de lucidité sur mes choix : un que je peux garder, un que je peux lâcher… Je vais y travailler." C’est non seulement le joueur, mais aussi l’équipe de France U20 qui en bénéficiera.