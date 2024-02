Battus de peu par l’Irlande samedi dernier à Aix-en-Provence, les Bleuets repartent au combat en Écosse. Ils doivent retrouver de l’efficacité et surtout le goût de la victoire.

Comme leurs aînés, les Bleuets ont dû baisser les armes face à l’Irlande le week-end dernier. Une défaite frustrante à Aix-en-Provence, qui a sûrement fait grandir ces jeunes garçons qui ont encore énormément de choses à apprendre. C’est peut-être une phrase bateau, mais le plus important dans ces cas-là, c’est de savoir se relever. Contre les Irlandais, tout n’était pas à jeter, bien au contraire. "Des satisfactions, il y en a énormément, déclare Sébastien Calvet. Nous avons montré que nous pouvons déplacer le ballon et générer du mouvement." Ce vendredi soir, face à l’Écosse, c’est l’efficacité qui devra être au rendez-vous, elle qui a fait défaut aux Français lors de la première journée. "Il faut finir les coups, insiste le manager tricolore. C’est frustrant de se créer énormément d’occasions sans terminer derrière la ligne." Difficile de le contredire après tout…

Surtout, de la méfiance

Sans forcément manquer de respect à ces Écossais, on les voit mal s’offrir le scalp de l’équipe de France U20. Ce n’est pas forcément du chauvinisme, simplement un petit pronostic avant la rencontre. Le XV du Chardon s’est incliné au pays de Galles la semaine passée, mais Sébastien Calvet, contrairement à d’autres, reste méfiant : "On ne connaît pas trop la valeur de cette équipe. Après analyse, l’Écosse donne l’impression de mieux conserver le ballon que les années précédentes, ce qui leur permet de mettre les défenses adverses à rude épreuve. De plus, c’est une équipe qui joue énormément et qui n’hésite pas à relancer depuis son camp." Cela tombe bien, le staff bleu-blanc-rouge souhaite voir son rideau défensif faire le boulot à Édimbourg : "Nous avons énormément travaillé nos montées défensives cette semaine. L’objectif, c’est de gagner beaucoup plus la ligne d’avantage que face à l’Irlande. Dès que le ballon sort du ruck, il faut monter en sprint pour mettre la pression sur les attaquants d’en face. On attend les joueurs dans ce secteur." Les Bleuets devront tenter de se faire plaisir outre-Manche, sans oublier de distribuer quelques cartouches lorsque l’occasion se présentera. Plutôt un beau programme non ?

Après un beau mano a mano de 80 minutes, ce sont les Irlandais qui se sont imposés contre les Français. Sale week-end pour les Bleu(et)s... \ud83d\ude29



Le résumé > https://t.co/Rc32Ez1KbZ pic.twitter.com/gekGQ4KLfh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024

Des places à gagner pour la suite

Parfois, on se demande comment le staff des Bleuets ne s’y perd pas au milieu de tous ces mouvements dans le groupe chaque semaine. En Écosse, Sébastien Calvet et ses adjoints devront faire sans Léo Carbonneau, Mathis Ferté ou encore Barnabé Massa. Tous ces bonshommes sont retenus par leurs clubs pour disputer la 19e journée de Pro D2. Ces absences ont provoqué de nombreux changements dans le quinze de départ : "Ce serait préférable d’avoir de la continuité, notamment à des postes importants comme celui de talonneur ou ceux de la charnière mais nous devons faire avec, avoue Calvet. J’ai confiance en tous mes joueurs pour livrer une très belle prestation." Les deux Palois Thomas Souverbie et Axel Desperes auront la lourde tâche de mener la barque tricolore, tandis que c’est le Bordelo-Béglais, Léo Chauvin qui portera le numéro 2. À Édimbourg, l’équipe de France des moins de 20 ans a pour objectif de retrouver le goût de la victoire et puis comme le dit si bien le manager : "Remporter le Tournoi est bien évidemment encore possible, alors on y croit !"