Le maître à jouer des jeunes Tricolores regrette le manque de discipline et de maîtrise en général qui a conduit à perdre le fil.

Que ressentez-vous après cette défaite, aussi spectaculaire soit-elle ?

Bien sûr, il y a de la déception, ça s’est vu sur nos regards à la fin du match. Après, il y a des choses à retenir, et d’autres à gommer. Il va falloir retourner au travail dès lundi pour préparer l’Écosse et passer à autre chose.



Qu’est-ce qui a manqué, justement ?

L’implication des mecs en attaque est très bonne. On a trouvé nos circuits, on a réussi à les mettre à mal. Mais on savait que l’Irlande était très bonne dans les phases de rucks. Ils nous ont embêtés, ont ralenti les ballons, récupéré des pénalités, et c’est ce qui a fait qu’ils ont pu aller en touche. Et de notre côté, on n’a pas assez scoré pour gagner le match.

A lire aussi : 6 Nations U20 - Les Bleuets encore un peu verts face à l'Irlande

Dans quelle mesure votre 100 % au pied vous a-t-il donné confiance ?

Ça donne toujours de la confiance. Après, j’aurais préféré en rater et gagner. Moi aujourd’hui, je retiens qu’on a du potentiel. On peut faire de belles, de grandes choses. Mais en attaque et défense, il faut se mettre au même niveau.



On vous sent marqué par cette défaite. Est-ce dû au scénario, à la défaite simplement, ou l’optique du Tournoi en général ?

Oui, je ressens beaucoup de frustration, car ce soir on méritait. On voit que les Irlandais n’ont pas envoyé beaucoup de jeu, et se sont surtout nourris de nos erreurs. On commet trop de fautes en première mi-temps. Donc ils jouent sur leurs points forts : ballon porté, pénalité, essai. Sans compter l’interception sur un lancement de jeu de trois-quarts… Sur le score ce soir, je pense qu’on aurait dû leur enlever deux essais minimum.



Aviez-vous la sensation d’être les meilleurs sur la pelouse ?

On avait le sentiment qu’on pouvait contrôler le match. Mais avec nos fautes, à chaque fois on les remettait en confiance et ils reprenaient le score. On n’a été devant qu’en début de deuxième période. On les connaît, les Irlandais, dès qu’on faisait faute, ils venaient nous chambrer.



Il y a aussi une perte de contrôle, en somme…

En tant que groupe, tout le monde avait à cœur de se montrer ce soir. L’effet de vouloir se montrer a provoqué plus d’agressivité, mais aussi plus de fautes et moins de maîtrise. Mais d’autres choses ont été très bonnes. Et on va devoir appuyer dessus pour gagner en Écosse.