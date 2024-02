Accablés par leurs nombreuses erreurs, les Bleuets se sont logiquement inclinés face à l’Irlande. Un revers qui s’explique par un manque de repères, mais qui incite toutefois de l’optimisme.

Serait-on condamné à voir ces Irlandais nous battre, même sur nos pelouses, et ce quelle que soit la catégorie ou la saison en cours ? Les nombreux spectateurs de Maurice-David, ce samedi soir (dont un bon nombre était déjà au Vélodrome la veille), ont dû se poser la question. Avec cette 22e victoire en vingt-quatre matchs dans le Tournoi des 6 Nations U20, on se dit que les Irlandais ont de belles générations de jeunes rugbymen et savent y faire. Jack Murphy, demi d’ouverture imperméable à la pression et aux sifflets, incarne bien cette équipe déjà diablement efficace. La preuve qu’il n’est pas seulement le fils de son coach… Pour les Bleuets, les regrets sont inévitables, avec une défaite à domicile qui compromet les chances de victoire finale. « Quand on perd de six points en ayant donné gratuitement sept points, on fait rapidement les comptes, pointait le sélectionneur Sébastien Calvet. De plus, on a quatre situations franches de marque. » « Évidemment, on est déçu car on avait à cœur de faire un bon match devant notre public, ajoutait l’ailier Grégoire Arfeuil. On restait sur une grosse victoire contre eux en finale du Mondial U20. Mais on a peut-être manqué d’engagement. Dans l’agressivité, ils étaient présents. C’est une belle équipe d’Irlande. »

Un écart dans la préparation du match

Le scénario du match n’a pas manqué de plaire, avec de nombreux essais, des réactions systématiques, et un suspense durable. "S’ils ont su réagir à chaque fois, c’est qu’ils étaient justes dans la stratégie. Aussi, on prend des essais casquettes. Au rugby, ça fait mal, déplorait le Palois, qui revenait à la compétition après deux mois sur le flanc. Notre jeu était un peu plus construit, eux se sont nourris de nos fautes : pénalité, touche, maul, essai… Ça ne se joue à pas grand-chose. Peut-être l’expérience emmagasinée ce soir va nous aider pour le prochain match."

Mais, Sébastien Calvet n’était pas abattu, à l’issue du match. Il compensait la déception ressentie par la fierté qu’il exprimait quant à la prestation de ses jeunes joueurs. "Il est important de souligner que c’était un match U20 de très haut niveau. Toute compétition internationale soit-elle, c’est d’abord une compétition de formation. Elle est faite pour que les joueurs apprennent de telles rencontres. L’Irlande n’a pas volé sa victoire. Elle a dominé les points de contact et nous a laissé peu d’espace et de solution. Cependant, ça n’est que le début de compétition. Les garçons travaillent dur, certains joueurs ne sont arrivés que lundi. On est loin de la préparation irlandaise qui dure avec un groupe complet depuis quatre semaines."

C’est là que le discours du manager des moins de 20 ans s’est dirigé, avec une longue discussion sur le fonctionnement actuel du rugby français. "Le système marche, on le voit avec Bielle-Biarrey, Gailleton, ou encore Tuilagi. Et les clubs professionnels et leurs managers ne sont pas du tout à incriminer, bien au contraire. Mais c’est frustrant, d’autant plus aux yeux du public qui vient en nombre et espère une victoire, de ne pas pouvoir compter sur les Reus, Darricarrère, Affane, Gazzotti… Quand on est le soir du match, après une défaite aussi proche, on est très frustré. Le système demeure largement optimisable."