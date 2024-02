Alors qu’ils ont fait le choix de se priver de leur meilleur sauteur en touche, les Bleus devront en outre surmonter leurs difficultés sous les ballons hauts, (re)mises à jour par l’Afrique du Sud.

Les "paraboles" et autres "arabesques" vendues sur Netflix étaient une chose. La réalité, une autre affaire... "Pour aborder ce match, on avait le choix entre l’intensité courue et l’intensité combattue, professait doctement Fabien Galthié mercredi. On a choisi l’intensité combattue." En clair ? Du combat, du combat et encore du combat, où les Bleus voudront logiquement se rassurer pour leur premier match "post 15 octobre". À ce titre ? Le premier chantier concernera évidemment le combat aérien, où l’Afrique du Sud nous a rappelé cette vieille carence du jeu français. Il n’a suffi en effet aux Springboks que de deux coups de pied décroisés dans le dos des ailiers tricolores pour inscrire autant d’essais, et instiller dans les esprits bleus le grain de sable qui les fit dérailler.

Damian Penaud au duel aérien lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud

De quoi conclure que l’Irlande pourrait être tentée de reproduire les mêmes schémas ? Forcément, et c’est bien pourquoi certains observateurs commencent à s’inquiéter de la titularisation de Moefana à l’aile, qui n’est non seulement pas un spécialiste du poste, encore moins un joueur aérien… Reste que le risque pris par le staff bleu est précisément calculé. D’abord parce que, statistiquement, l’Irlande est une des équipes qui se sépare le moins du ballon au pied (23 fois par match en moyenne lors de la Coupe du monde). Mais surtout parce que, dans le système défensif français, les joueurs chargés de couvrir le fond du terrain (et donc susceptibles de négocier des duels aériens) sont l’arrière et l’ouvreur, les ailiers se trouvant quant à eux chargés des "escortes" (la protection du sauteur) et de la conservation au sol. Des domaines où Moefana, plus massif et solide que Bielle-Biarrey, peut assurément avoir du répondant…

Face aux mauls irlandais, priorité à la défense au sol

Quant à l’autre volet de la lutte aérienne, à savoir la touche ? Là aussi, le staff a pris un risque finement calculé en titularisant Gabrillagues au détriment de Woki. Parce que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’alignement irlandais n’est pas si performant, sur ses propres ballons (3 touches perdues par match en moyenne en 2023, pire ratio des Six Nations) comme sur les lancers adverses (qu’il conteste finalement très peu, une fois sur quatre en moyenne).

Les hommes à suivre Thomas Ramos Alors que la faiblesse du fond du terrain français avait été mise en lumière durant la préparation de la Coupe du monde, faisant craindre le pire pour le match d’ouverture, l’arrière du XV de France avait répondu de la meilleure des manières face aux Blacks en effectuant un sans-faute sous leurs chandelles, les écœurant au point de provoquer un carton jaune contre Will Jordan. À tel point que les Springboks avaient cherché – et réussi – à éviter ses zones lors du quart de finale… On attendra ainsi logiquement du Toulousain et de ses partenaires qu’ils trouvent des solutions face au jeu du chat et de la souris que ne manquera pas de jouer l’Irlande et surtout de la sûreté… Charles Ollivon Responsable des touches défensives lors de la dernière saison, le Toulonnais devrait retrouver pour ce début de Tournoi le rôle qu’il occupait en 2020, à savoir celui de capitaine d’alignement, en l’absence de Cameron Woki qui prendra place sur le banc. Une responsabilité pour laquelle, sans Thibaut Flament qui était lui aussi investi par le passé, Charles Ollivon devrait s’appuyer sur François Cros au sujet des touches défensives. Reste à savoir comment, en peu de temps de préparation, les Bleus auront digéré les préceptes et immanquables modifications qu’aura apportés le nouvel entraîneur de la touche, Laurent Sempéré.

De quoi permettre aux avants Français de placer l’accent sur d’autres secteurs ? C’est l’idée, oui, à commencer par le jeu au sol. D’autant qu’au-delà de la conquête en touche proprement dite, il s’agira surtout pour les Bleus de se montrer performants sur les ballons portés, notamment défensifs. Un rôle qui semble sur le papier, là encore, mieux taillé pour Paul Gabrillagues que pour cameron Woki, et devrait d’ailleurs conduire les Bleus à ne pas prendre le risque de monter au contre, pour mieux défendre à la retombée…