François Cros

Remplaçant d’Anthony Jelonch lors du quart de finale face à l’Afrique du Sud, le Toulousain aurait été titulaire face à l’Irlande, même sans la blessure de son partenaire de club. Parce que le staff des bleus a mesuré, après coup, l’erreur qu’il avait commise de se priver de l’incroyable abattage de François Cros, qui carbure cette saison avec son club à une moyenne de 33 rucks disputés par match. Une capacité à travailler dans l’ombre et à répéter les tâches qui devrait s’avérer essentielle face au XV de Trèfle, où l’on ne devrait pas souvent apercevoir Cros ballon en main…

Paul Willemse

On a beaucoup parlé ces derniers jours de Paul Gabrillagues, plus rappelé depuis 2019 et sélectionné pour apporter davantage de garanties dans le combat que Cameron Woki. Reste que le challenge qui attend le revenant Paul Willemse, privé de Coupe du monde sur blessure et qui n’aurait pas été dans le groupe sans la blessure d’Emmanuel Meafou, est tout aussi énorme. On se souvient que celui-ci avait commencé à marquer le pas sous le maillot bleu l’an dernier, justement face à l’Irlande, où il avait été renvoyé (à sa grande colère) sur le banc dès la 46e minute. On imagine ainsi que Willemse aura à cœur de se monter à la hauteur de cette dernière chance qui s’apparente à une revanche, à moins que ce ne soit l’inverse…