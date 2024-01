Comme au Racing 92 dimanche soir, Antoine Dupont va encore disputer un doublon ce samedi face à Bayonne ce samedi. Doublement inhabituel pour lui qui, depuis mars 2017, n'avait jamais été avec son club dans ce genre et qui n'a affronté Bayonne qu'une seule fois.

C'était déjà un événement de voir Antoine Dupont disputer un match de doublon, dimanche dernier au Racing 92. Cela n'était plus arrivé pour le capitaine du Stade toulousain depuis une éternité. Plus précisément depuis le... 4 mars 2017. À l’époque, il jouait encore à Castres et ne comptait pas une seule sélection en équipe de France. C'était lors d'une victoire du CO face à Clermont, à Pierre-Antoine (qui deviendra le stade Pierre-Fabre cinq mois après), durant laquelle il était entré pour une vingtaine de minutes. Une semaine plus tard, il célébrait sa première cape avec les Bleus en Italie. Depuis, et c'est assez logique au vu de la dimension internationale prise par le joueur, il n'avait jamais été à la disposition de son club lors de ces périodes si particulières (il a aussi été blessé pendant le Tournoi des 6 Nations 2018 par exemple). Cette fois, le demi de mêlée n'est pas à Marcoussis puisqu'il est, comme chacun le sait, engagé dans son projet d'intégration de l'équipe de France à VII en vue des Jeux Olympiques de Paris cet été. Selon l'accord conclu entre toutes les parties prenantes, il pouvait être présent avec les Rouge et Noir au Racing 92, puis face à Bayonne ce samedi, avant de rejoindre les troupes de Jérôme Daret pour préparer les étapes de Vancouver (23-25 février) et de Los Angeles (2-3 mars) auxquelles il va participer.

Intenable sur la pelouse synthétique de Nanterre, Dupont n'a manifestement pas été perturbé par ce "flash-back". Il a ainsi mené d'une main de maître les troupes rajeunies et amoindries d'Ugo Mola face aux leaders franciliens, pour les porter vers un succès enthousiasmant et précieux. "La semaine a été assez étrange, on était moins que d'habitude au club, cela m'a fait drôle de voir certains de mes partenaires s'entraîner à Marcoussis, a-t-il expliqué au micro de Canal + après le match. Même si j'aimerais être là-bas, il faut faire des choix. Il y a un sentiment de fierté avec des jeunes joueurs qui se sont montrés. Cette victoire au Racing n'est pas anodine." Rebelote donc contre l'Aviron, à domicile, avant de partir vivre l'aventure septiste.

Antoine Dupont a joué trois fois Bayonne avec Castres... contre une fois avec Toulouse. Laurent Frezouls / Icon Sport - Laurent Frezouls / Icon Sport

En vacances pour le déplacement à Perpignan ?

En l'occurrence, l'événement vient aussi du fait que le meilleur joueur du monde en 2021 va affronter le club basque, ce qui lui est très rarement arrivé jusque-là dans sa carrière. Même si Bayonne a passé quatre saisons en Pro D2 depuis que Dupont a débuté en Top 14 (en 2014), ce dernier n'a croisé cette équipe qu'à quatre reprises, dont... trois fois avec Castres en 2015 et 2016. Depuis sept ans et son arrivée au Stade toulousain, le Pyrénéen n'a défié les Ciel et Blanc que le 5 décembre 2020, sur la pelouse de Jean-Dauger. À noter d'ailleurs que, sur les quatre oppositions évoquées ci-dessus, trois ont eu lieu en terres basques. Comment expliquer ce cas assez particulier ? C'est avant tout une histoire de contexte. Par exemple, le 15 mai 2021, les Bayonnais s'étaient déplacés et imposés (32-28) à Ernest-Wallon une semaine avant la finale de Champions Cup, qui opposait Toulouse à La Rochelle (à Twickenham). Le manager Ugo Mola avait donc logiquement choisi de préserver ses joueurs cadres, dont Antoine Dupont évidemment.

De même, depuis la remontée de l'Aviron à l'été 2022, le duel a eu lieu à chaque fois sur un week-end de doublon (ou de faux doublon), donc sans les internationaux toulousains retenus avec le XV de France. Ce fut le cas la saison passée, à l'aller comme au retour, puis le 18 août dernier en ouverture du championnat, alors que les Bleus préparaient le Mondial. Ce sera encore le cas ce samedi soir... Mais avec Dupont sur le terrain cette fois, pour les raisons expliquées plus tôt. "Je n'ai pas trouvé le moyen de me dédoubler, souriait-il dimanche soir. Il y aura la réception de Bayonne et une période à 7 de découverte." Pourrait-il ensuite disputer un autre doublon avant la fin du Tournoi des 6 Nations ? Sur le papier, et selon les termes de l'accord paraphé avec la Fédération, il pourrait prétendre au déplacement à Perpignan le week-end du 9-10, une semaine après l'étape de Los Angeles. Mais le staff toulousain devrait lui laisser une plage de récupération et le dispenser du rendez-vous catalan. Dupont l'a lui-même avoué à demi-mot : "J'espère avoir un peu de vacances avant de retourner en club car il va falloir être prêt très vite !".