Amateur des beaux mouvements collectifs, Xavier Garbajosa, consultant midi olympique, a choisi de décrypter l’essai conclu à la 49e minute par le demi de mêlée du RCT Ben White. L’ancien tricolore estime que cet essai, chef-d’œuvre collectif, va donner beaucoup de confiance aux Toulonnais.

"J’ai choisi de mettre en lumière cet essai de Ben White parce qu’il ne s’agit pas d’un exploit personnel, mais d’un exploit collectif qui arrive à un moment où les Toulonnais sont malmenés depuis le début de la partie, où ils ont été menés rapidement 13 à 0. Tout part d’une touche à quatre, après laquelle ils vont chercher le milieu de terrain avec Facundo Isa qui ne franchit pas mais qui gagne la ligne d’avantage. Ensuite, White porte et Waisea vient à sa hauteur, en menace. Sa course arrête la montée de Yoan Tanga, et Ihaia West choisit de monter fort sur Jérémy Sinzelle pour le mettre sous pression. Sauf que Sinzelle trouve Gaël Dréan à son intérieur. Caché par le ruck, le jeune ailier vient se proposer à pleine vitesse et franchit. L’action aurait même pu mener à un essai car elle crée un trois contre un sur Brice Dulin.

Mais Dréan est rattrapé de justesse par Levani Botia qui lui fait une cuillère, et tombe au sol. Derrière, le bloc de Dany Priso, qui était concerné par la touche se replace au centre du terrain. Sinzelle sert Priso qui transmet à Duncan Paia’aua. Ce faisant, l’attaque toulonnaise prend le meilleur sur la défense rochelaise qui cherche toujours à monter fort au centre du terrain, et délaisse ainsi les extérieurs. Sauf que ce n’est pas toujours facile de trouver ces extérieurs. Les Bordelais en ont d’ailleurs fait l’amère expérience en se faisant intercepter en tout fin de rencontre par Stéphane Ahmed…

cet essai est magnifique parce que tout est bien fait

Bref, mais Paia’aua fait cette superbe passe sautée de vingt mètres pour trouver Esteban Abadie. Le flanker est parfaitement placé car il est large et profond. Résultat, le temps de vol du ballon lui permet de se lancer à pleine vitesse, et de battre le centre rochelais Simeli Daunivucu. Quand il arrive sur Abadie, ce dernier a déjà gagné la ligne d’avantage. Il résiste magnifiquement bien, retrouve Paia’aua qui parvient à sortir ses bras du dernier plaquage pour servir Ben White. Sur la construction, cet essai est magnifique parce que tout est bien fait, tout est bien joué. Les Toulonnais ont eu la justesse dans les courses et le timing des passes pour marquer à la 49e minute, alors qu’ils n’avaient pas encore eu de vraie occasion jusque-là. Cet essai a été l’éclaircie que le RCT attendait. Quand tu es joueur, ce genre d’essai t’apporte de la confiance. Beaucoup de confiance. Car il faut replacer les choses dans leur contexte : le RCT sortait d’une campagne européenne en deçà de leurs espérances, et La Rochelle arrivait avec sa meilleure équipe possible pour faire un résultat à Mayol.

Les touches à quatre, une option intéressante

Ce qui est intéressant, c’est l’utilisation de la touche à quatre par les Toulonnais. Généralement, on utilise ce type de touche en vue d’un renversement rapide après la prise du milieu de terrain et obtenir une parité de joueurs des deux côtés. Comme ça, on peut soit jouer le renversement avec un jeu en pivot, soit aller dans le sens en cas de franchissement ou de gain de la ligne d’avantage. Là, les Toulonnais sont allés dans le sens, car Isa avait gagné la ligne d’avantage. En équilibrant leurs forces des deux côtés, les Toulonnais ont pu balayer toute la largeur du terrain et déborder la défense rochelaise."