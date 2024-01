Après trois défaites consécutives, Montauban a enfin renoué avec la victoire. Un succès essentiel comptablement mais qui reste décevant sur le contenu.

Fallait-il s’attendre à mieux que ce timide succès après une série de trois défaites et une équipe cruellement en manque de confiance ? Peut-être pas. Il n’empêche que ces quatre points n’étaient pas négligeables tant les Montalbanais sont en proie au doute. Il n’y avait qu’à voir la prestation en deuxième mi-temps. Après quarante premières minutes plutôt satisfaisantes, ce "mal récurrent", comme le dit si bien Jérôme Bosviel, refaisait surface. "Nous passons trente minutes à se faire peur, à jouer "petit bras", en ayant peur de gagner. Cela fait quelques matchs que nous ne prenons pas de plaisir en deuxième mi-temps. Nous prenons quatre points mais personnellement, je ne suis pas très satisfait de notre performance. Avec l’équipe que l’on a, on se doit de faire beaucoup mieux", explique l’ouvreur.

Un manque de réalisme plus que frustrant à voir le nombre de munitions offertes par les visiteurs du jour, comme les occasions que l’USM parvenait à se créer. Le tout est que pour Pierre-Philippe Lafond, le principal était là. "Nous avons réussi à maîtriser notre sujet en fin de match. Qui ne se satisfait pas d’une victoire ? Je préfère gagner moche que perdre jolie. Nous l’avons emporté, c’est le plus important. Il y a encore beaucoup de boulot mais nous le savions avant le match", lâche le manager de l’USM. Alors, cette victoire suffira-t-elle à se remettre sur le bon chemin à l’aube de recevoir Béziers ?

Sous pression

Une chose est sûre, les semaines qui attendent les Tarn-et-Garonnais seront cruciales car pour l’heure, cette victoire, bien que précieuse au classement, n’a pas l’air d’avoir eu l’effet escompté. "Nous engrangeons un peu de confiance mais malheureusement, il ne faudra pas oublier cette deuxième période car elle est inadmissible. Nous avons eu l’opportunité de scorer et nous avons pris nos responsabilités sur le terrain pour y parvenir mais il y a eu trop de fautes bêtes. Il y a un manque de patience et de jugeote dans les 40 mètres adversaires. Cela aurait pu nous coûter le match. Aujourd’hui ça n’est pas le cas contrairement à la rencontre face à Grenoble", assure le capitaine montalbanais.

Et si la déception du contenu se fait tant ressentir c’est sans doute parce que les hommes de "PP" Lafond savent à quoi s’attendre : "Quoi qu’il arrive jusqu’à la fin de la saison, nous allons recevoir avec beaucoup de pression. Si après le match face à Béziers, nous avons quatre points de plus, nous regarderons peut-être vers le haut mais pour le moment, je regarde plus vers le bas. Nous ne sommes pas certains d’être maintenus en Pro D2 et en jouant comme face à Soyaux-Angoulême, nous ne pouvons pas espérer autre chose que le maintien."

En espérant que le week-end de pause apaisera les esprits et que l’USM fera ce qu’il faut pour retrouver le visage affiché en début de saison.