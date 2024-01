De Fickou à Atonio, ils ont entre 29 et 33 ans et auront un rôle clé à jouer quand bien même les derniers mois et leur âge avaient pu semer le doute.

Atonio-Taofifenua, des profils difficilement remplaçables

Après France-Afrique du Sud, Fabien Galthié avait annoncé la retraite de Uini Atonio et Romain Taoffenua. L’annonce n’avait surpris personne, au regard de l’âge des deux avants. Les deux amis ont ajouté à la liste de leurs points communs celui d’avoir eu une retraite internationale on ne peut plus courte. Le pilier droit puis le deuxième ligne ont, à tour de rôle, décidé de se déclarer à nouveau candidats à la sélection. Le sentiment d’en avoir encore sous les crampons et l’envie de terminer sur une note plus enjouée les ont incités à cette volte-face. Du côté du staff, on a poussé en ce sens et accueilli leur décision avec le sourire. Qu’importe l’âge, les deux colosses au profil rare n’avaient, à ce jour, pas de successeur attitré. À droite de la première ligne, aucun des nombreux prétendants n’apporte pour l’heure autant de garanties que le massif Rochelais ; en deuxième ligne, si le numéro 5 est, à terme, promis à Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua (recordman du nombre de matchs sous Galthié, 35) n’a pas encore d’égal aux yeux du staff dans son rôle de finisseur, au point que William Servat l’a qualifié de "meilleur impact-player du monde".

Willemse, une dernière chance inattendue

Oublié de la première liste, Paul Willemse (31 ans, 31 sélections) pensait peut-être sa carrière internationale terminée. Mais la blessure d’Emmanuel Meafou a tout bousculé. Et voilà le joueur du MHR de retour, passant de hors groupe à probable titulaire. La roue de la fortune offre une dernière chance à celui qui n’en a pas beaucoup eu depuis deux ans : une rupture du ligament latéral médial du genou droit en mai 2022, une lésion musculaire aux ischio-jambiers en novembre d’après et, surtout, une énième rechute à la cuisse juste avant le Mondial l’ont accablé. Le Sud-Africain, à la puissance et au vécu rassurants, se voit offrir une nouvelle opportunité.

Lucu, enfin dans la lumière

Si Antoine Dupont avait été présent, Maxime Lucu serait resté dans son ombre. Mais, en son absence, le Bordelais se voit offrir une chance de monter en grade. Alors qu’il a 31 ans, certains auraient pu imaginer Fabien Galthié l’écarter pour promouvoir la nouvelle génération, incarnée par Nolann Le Garrec ou Baptiste Jauneau. Mais si le Racingman sera sa doublure sur ce Tournoi, Lucu n’a jamais été aussi fort que depuis le retour du Mondial. Capitaine à l’UBB, où sa complémentarité avec Matthieu Jalibert est évidente, il brille dans tous les aspects du jeu et assume ses responsabilités. À tel point que Galthié l’a intégré au groupe de leaders avec les Bleus. C’est son heure et, vu qu’il n’est pas entré en jeu lors du quart face aux Springboks, il convient de rappeler qu’il est toujours invaincu en 18 sélections…

Fickou, la revanche

S’il existe une vraie déception individuelle sur la Coupe du monde, il s’agit de Gaël Fickou. Joueur le plus capé du XV de France, il devait arriver au sommet de sa carrière… Mais a traversé la compétition dans une certaine transparence. Cadre des Bleus depuis l’arrivée de Fabien Galthié, le Racingman doit une revanche et le sait. "Je vais me relever : parce que j’ai de l’ego, parce que je sais être résilient", a-t-il confié sur Rugbyrama.fr. Et le sélectionneur a choisi de lui maintenir sa confiance, espérant lui aussi un rebond de son joueur : "C’est un champion, il est très lucide sur sa performance, sur sa vision et ses ambitions. La réponse, c’est qui l’a et qui va l’apporter." Elle est attendue dès le duel contre l’Irlande.