Le staff agenais est très attaché à cette notion de derby face à Montauban. Et quand on ne gagne pas à l’extérieur, il faut au moins se faire respecter à la maison !

Tous les deux matchs, c’est la même histoire. Le SU Agen sort d’une déception à l’extérieur et se retrouve sous pression à Armandie. Bis repetita après la prestation bien pâle offerte à Angoulême. Jusqu’ici, cette situation a réussi aux Lot-et-Garonnais puisqu’ils sortent de six succès à la maison et sont toujours invincibles dans leur antre. Mais cette semaine, il y a une pression supplémentaire. "C’est un derby. On représente bien plus que le club sur un match comme celui-ci. Notre équipe représente la ville", estime Dave Ryan, au club depuis 2015 et qui en a vécu, des affrontements entre voisins.

Sans oublier que l’an dernier, les Sapicains sont venus jouer un bien mauvais tour aux Bleu et Blanc (défaite 22-26) : "Je m’en souviens très bien. Il s’agissait, selon moi, du match le plus frustrant la saison dernière", poursuit l’ancien pilier droit. S’il assure que les joueurs n’en ont pas parlé cette semaine, il est évident que les Agenais auront à cœur de laver l’affront et de bien terminer leur année 2024.

Malheur aux vaincus

Au-delà du contexte du match, il y a aussi l’enjeu. Montauban et Agen n’ont que peu d’avance sur Soyaux-Angoulême, premier non-relégable avec ses vingt-deux points. Si les hommes d’Alexandre Ruiz venaient à s’imposer face à Rouen, ils se rapprocheraient considérablement du perdant d’Agen-Montauban. "C’est clair que cela ne serait pas idéal avant la trêve. La période de Noël serait très longue", convient Ryan. C’est pourquoi les Lot-et-Garonnais ont mis beaucoup d’application au cours de cette semaine studieuse. "C’est un gros événement pour nous, soutient le coach des avants. On a besoin de consistance dans ce que l’on veut mettre en place. Surtout que cela va être un match très stratégique."

Le staff du SUA s’attend effectivement à recevoir une formation qui viendra sans complexe, mais avec ses cadres. "L’an dernier, ils sont venus et nous ont mis une énorme agressivité. Nous n’avons pas "matché" dans ce domaine. Ce soir, c’est celui qui mettra le plus de pression afin d’imposer son jeu, qui l’emportera." Comprenez par là que les Agenais ne comptent pas laisser à Jérôme Bosviel l’occasion de s’illustrer comme il l’a fait au printemps dernier, à Armandie.

Sans le maître à jouer

Montauban viendra avec des intentions. Les partenaires d’Antoine Erbani en ont aussi. Beaucoup. Mais ils devront faire sans leur maître à jouer. Thomas Vincent, c’est plus de 90 % face aux perches cette année. Il s’est blessé, à Angoulême, et manquera au moins cette réception, voire celle de Valence-Romans si sa blessure n’est pas guérie. En ce sens, la prestation de la charnière internationale, Sonatane Takulua et Ben Volavola, aura un rôle charnière face aux Tarn-et-Garonnais. Les deux hommes sont censés amener cette "précision" qu’attend Bernard Goutta. Le Fidjien particulièrement, lui qui n’a, pour l’heure, pas montré son meilleur jour. Loin de là.

Mais un derby n’est pas un match comme un autre. Les pensionnaires d’Armandie l’ont appris à leurs dépens et ont d’ailleurs prouvé contre Colomiers, il y a deux semaines, qu’ils avaient bien retenu la leçon. À eux de remettre les pendules à l’heure avec les Montalbanais. Question de fierté !