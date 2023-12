Face à un adversaire direct, le Stade aurillacois va devoir montrer autre chose pour venir à bout d’un Dax qui tient beaucoup plus que la route.

Une grosse claque ! Les Aurillacois sont retombés dans leur travers à Montauban. Alors qu’on ventait les mérites disciplinaires des Rouge et Bleu depuis près de deux mois, voilà qu’un rouge et deux jaunes viennent ternir les statistiques. Au-delà, c’est la prestation d’ensemble qui laisse planer l’interrogation, quoi que !

"Cela ne plaît jamais à personne quand on perd. Il faut admettre que des fois l’adversaire est meilleur que toi ou que toi tu passes à côté. Cela fait partie du sport. À Montauban, il suffit qu’un joueur sorte du cadre et puis la panique s’enclenche", déplore Roméo Gontineac. Pour autant, pas question pour l’entraîneur de jeter l’opprobre sur Pierre, Paul ou Jacques car au-delà de la discipline, "la conquête a été catastrophique" avec un petit sentiment "de honte" côté mêlée.

De cette fessée tarn-et-garonnaise peut-être qu’un groupe plus resserré, voire restreint, va se dégager, un groupe plus à même de rivaliser avec le haut du tableau, plus à même de garantir une forme de constance, celle qui sera de toute façon nécessaire pour aller chercher une place qualificative. Montauban, c’était sûrement la piqûre de rappel indispensable avant la venue de Dax.

C’est dans cet esprit que le staff a souhaité aborder la semaine, sans pour autant occulter ce qu’il venait de se passer. D’ailleurs, le debrief du samedi matin a été musclé en paroles. "On s’est dit des choses, beaucoup de choses."

Montrer un autre visage

Il y a une grande différence entre faillir et défaillir. Alors le deal est simple : pour envisager des fêtes de Noël au chaud et avec le sourire, il va falloir montrer un autre visage. Un vrai visage de guerrier pour effacer cette dernière défaite. Car les Dacquois n’auront eux aucun état d’âme à venir contrecarrer les plans locaux. Avec seize points pris lors des cinq dernières rencontres, l’US Dax a notamment fait plier le genou à Mont-de-Marsan et Nevers à Maurice-Boyau… mais est aussi revenu avec les quatre points de la victoire lors de son déplacement à Biarritz. D’un point de vue comptable, la bande de Jeff Dubois et consorts est donc sur la même dynamique que les Cantaliens, sauf qu’eux restent sur une victoire.

Alors ce soir, on se remet la tête à l’endroit, on remet le bleu de chauffe. Cette semaine, beaucoup d’intensité aux entraînements, "limite à se rentrer dedans", avoue même Gontineac. Derrière la frustration, une grosse prise de conscience pour les coéquipiers de Didier Tison qui vont devoir rendre une copie à l’image de celle rendue face à Biarritz.

Mais comme toujours, tout cela n’appartient qu’aux joueurs. À eux de mettre et faire ce qu’il faut pour rester dans le haut du tableau d’une Pro D2 tellement serrée. Ne pas subir pour continuer de rêver, tel est l’enjeu.