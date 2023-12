En grande difficulté depuis le début de la saison, le MHR a remporté son premier match depuis août sur la pelouse de Newcalste en EPCR Challenge Cup. Un bon moyen pour le club de se relancer mais aussi de montrer que les compétitions européennes comptent aussi.

Les compétitions européennes et encore plus l'EPCR Challenge Cup sont souvent l'occasion pour les clubs français de faire tourner et de reposer leurs cadres. À Clermont, Christophe Urios a par exemple fait voter ses joueurs pour jouer ou non la petite sœur de l'Investec Champions Cup. Ce dimanche, le MHR, en grande difficulté et dernier du Top 14 après 9 journées, s'est relancé avec sa victoire sur la pelouse de Newcastle (victoire 24-19).

"C'est très bien, même pour le staff qui se lance. Arrivé en Top 14 contre Castres avec deux victoires en poche c'est positif. Si la Challenge Cup relance Montpellier, c'est un joli pied de nez à ceux qui ne veulent pas la jouer" on réagit nos chroniqueurs dans l'émission la troisième mi-temps.