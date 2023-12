Avant de lancer son aventure en EPCR Challenge Cup, le coach de Clermont, Christophe Urios, a fait voter ses joueurs pour savoir si oui ou non il voulait jouer la compétition. Les Jaunards ont alors répondu par la positive.

Habitué des coups de gueule et des petites phrases piquantes, Christophe Urios a cette fois opté pour la méthode douce. Il a organisé un vote de ses joueurs pour leur donner le choix de jouer ou non l'EPCR Challenge Cup. Contre Édimbourg, l'ASM a tenu parole et gagné avec 5 points. Une bonne entame donc pour cette compétition que le club a démocratiquement décidé de jouer.

Cette pratique peut tout de même poser question, "Qu'est ce qui se passe si le vote c'est non ? Tu préviens les supporters que tu ne comptes pas la jouer ? Tu leur dis "Venez pas ça sert à rien" (...). Ce sont des joueurs professionnels ils sont payés pour gagner des matchs et avoir les meilleurs résultats possibles.", on réagit nos journalistes dans l'émission la Troisième mi-temps. On le sait, les compétitions européennes n'ont peut-être pas le même prestige que le championnat de France et certaines équipes font parfois des impasses.