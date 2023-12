L’élimination des Bleus en Coupe du monde a marqué les esprits des supporters, aussi des joueurs. Cela se vérifie lors de ce premier week-end de Champions, avec une balance négative.

Un petit parfum d’hier. Pour ce week-end de Champions Cup, aucun club français n’affrontait les provinces sud-africaines. C’est donc "à l’ancienne", face aux Celtes et aux Anglais, que les huit représentants de l’Hexagone ouvraient le bal. Ce sont habituellement des destins individuels qui tracent leurs premières lignes, c’est aussi un premier baromètre des formes du moment. À ce jeu, ce week-end continental nous laisse sur notre faim, avec une balance négative (deux victoires pour cinq défaites et un match nul).

Toulouse et Bordeaux-Bègles, les soleils de la Garonne

Tout avait pourtant bien commencé avec l’Union Bordeaux-Bègles. Ce serait même, d’entrée, une des grandes satisfactions du week-end : les Girondins ne cachent plus leur appétit depuis plusieurs saisons au-delà des frontières du Top 14 et ce vendredi, au Connacht, ils ont franchement impressionné.

Sur le papier, cette équipe bordelaise avait de quoi éveiller la curiosité, notamment portée par sa ligne de trois-quarts de feu. Elle a répondu aux attentes sur le terrain. Au-delà des quarante points infligés à leurs hôtes (41-5), la prestation fut superbe, ambitieuse malgré les conditions météo et dominatrice dans les compartiments du jeu. Les voilà bien lancés, tout comme leurs alter ego toulousains, le lendemain, qui ont terrassé sans mal une faible équipe de Cardiff. Mais à Toulouse, ce sont aussi les prestations individuelles qui ont rassuré. Voilà pour les satisfactions, sans oublier l’exploit de Bayonne sur la pelouse du Munster.

Angleterre 4 - 0 France

Passons désormais aux sujets qui fâchent. En commençant par Toulon, qui restait pourtant sur une belle série de quatre victoires en Top 14. Le déclic enfin venu, pour les Varois ? C’était avant le cauchemar de ce samedi. Ou plus exactement les vingt dernières minutes, dès lors que Baptiste Serin quittait la pelouse, blessé à une épaule. Tout s’est alors effondré pour le RCT. Nettement devant au score (18-5), les Varois abandonnaient finalement la victoire aux Anglais, après la sirène (19-18). Dur.

Dur aussi pour les Lyonnais, également crucifiés après la sirène et battus à Bristol sur un drop-goal tardif de Callum Sheedy, malgré une belle remontée en fin de match. Violent pour les Parisiens, enfin, giflés dimanche en début d’après-midi sur la pelouse de Sale (28-5), actuel premier ex æquo de Premiership anglaise. Dans cette partie, le Stade français n’a jamais semblé exister.

Si on ajoute à ce tableau d’infortune la défaite à domicile de La Rochelle, sur sa pelouse et face au Leinster (9-16) dans un remake des deux dernières finales de l’épreuve, on bascule sur un bilan négatif. Pour l’anecdote, dans les confrontations directes, l’Angleterre mène la danse (quatre victoires à zéro) face aux Français.

Ce constat n’a évidemment rien de rédhibitoire, dans une compétition qui qualifie (presque) tout le monde. Mais dans un format à seulement quatre matchs de poule, cela conditionne déjà les phases finales.