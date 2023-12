Toujours dans une situation précaire, l’USAP ira défier les Rochelais sans pression dans l’espérance d’améliorer un secteur défensif parfois aléatoire et trop onéreux.

Le dernier voyage en Gironde aura laissé des traces pour l’Usap. Au-delà de la défaite subie, c’est le secteur de la défense qui fut cloué au pilori et ses nombreuses errances constatées. Les chiffres évoqués ne manquaient pas de rappeler la valeur intangible du domaine. L’accent fut mis toute la semaine sur ces comportements, d’abord collectifs où la ligne doit être compacte, puis individuelles où certains éléments ont semblé subir l’évènement.

Bordeaux déroule face à l'USAP et s'offre son premier bonus offensif de la saison.



— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 25, 2023

Une croyance comme rempart

Le demi de mêlée Tom Ecochard s’attend à une réaction du groupe afin de ne pas sombrer également chez le champion d’Europe : "Sur le papier, nous allons affronter une équipe remplie d’internationaux et de grands joueurs. Ils jouent tout le temps à guichets fermés, on affrontera une grande formation personne n’en doute. Mais on s’y prépare en se focalisant sur nous, on veut retrouver un visage conquérant et montrer que Perpignan peut rivaliser. Bien sûr qu’on souhaite faire l’exploit, mais d’abord pensons à notre rugby et on verra." Surtout qu’avec douze essais inscrits loin de leurs bases, l’Usap est tout simplement le club de l’élite le plus performant de la catégorie. Loin d’être anodin comme argument, mais témoignage d’un fort déséquilibre avec à son débit le plus grand nombre d’essais concédés sur la saison. Une harmonie est forcément nécessaire pour stabiliser un groupe gourmand, mais qui peut aussi s’éparpiller comme le souligne le natif de Narbonne : "C’est sûr qu’il se passe des choses dans notre contenu, néanmoins on encaisse beaucoup trop de points au final. On s’épuise à revenir sur des écarts déjà faits. Essayons aussi d’être moins brillants avec le ballon, un peu plus cohérent dans la stratégie."

La mission sera ardue en Charente où les Rochelais peinent depuis le début du Top 14. Un autre exercice de style à s’octroyer pour les hommes de Franck Azéma, et cette farouche exigence comptable à faire tourner, peu importe le lieu et les conditions. Le temps presse et la concurrence n’accorde déjà aucun répit.