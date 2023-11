Ancien deuxième ligne de Béziers et de l’équipe de France "le grand" nous a quittés. Aucun autre joueur n’a lassé une trace aussi romanesque que ce double mètre dur au mal et surdoué ballon en mains. Huit fois champion de France, vingt fois international, il a incarné le "Grand Béziers" et une époque où tout semblait possible.

On touche ici au mythe. Oui, Alain Estève n’était pas un joueur comme les autres. Il est parti avec cette aura extraordinaire et sulfureuse, celle d’un colosse comme on en avait rarement vu avant lui : il fut le premier international à deux mètres. Mais sa dimension ne se calculait pas seulement en centimètres et en kilogrammes. Alain Estève avait le pouvoir… de faire peur. Oui, il était impressionnant, avec ou sans barbe. Le cinéma lui demanda d’ailleurs d’incarner l’ogre dans une adaptation du petit Poucet, ça tombait bien lui dont la vie semblait vraiment sortir d’un conte de Perrault, ou plutôt d’un roman social du XIXe siècle : "Sans Famille" d’Hector Malot ou "Les Misérables" de Victor Hugo.

Derrière sa rude apparence, un surdoué du rugby

Inutile de dire que sur un terrain avec l’AS Béziers, il savait se faire respecter, c’est le moins qu’on puisse dire, avec quelques coups de tête quand il le fallait agrémentés d’un regard noir et de paroles bien senties. On disait "coups de citron" à l’époque d’où un surnom : "Le citronnier". Il fut huit fois champion de France et "seulement" vingt fois international. Il aurait mérité quarante ou cinquante sélections ; aujourd’hui, il en aurait cent. Avec le recul, on s’est toujours étonné qu’il n’ait pas fait partie de l’aventure du Grand Chelem 1977. Mais il passait pour difficile à gérer, comme quelques Biterrois de l’époque qui se sentaient mieux chez eux que sous un autre maillot. La sélection, les dirigeants de la FFR et tout le toutim, ce n’était pas vraiment son truc. Il affectait même une forme de détachement au sujet du rugby lui-même : "Je n’aimais pas ça, j’ai fait du rugby pour gameller", confia-t-il un jour dans nos colonnes.

On a souvent résumé Alain Estève à ce rôle de spadassin, redresseur de torts, protecteur des jeunes de l’ASB, et expert dans l’art de "dégonfler" l’adversaire. Mais les journalistes expérimentés nous ont appris une chose, comme un rite de passage entre le camp du grand public et celui des vrais connaisseurs du jeu : Estève, c’était d’abord un formidable joueur de rugby. Il était rapide, adroit, intelligent dans le jeu et très collectif. Il faut revoir le match Angleterre-France de 1975 et le premier essai d’Alain Guilbert, Alain Estève y déploie tout son arsenal technique. Nous revient aussi en mémoire, la finale du Du-Manoir de 1973 pourtant perdue contre Narbonne. Sur un essai refusé à l’AS Béziers, "le Grand" avait délivré une passe qui n’aurait pas été reniée par André Boniface ou Jo Maso.

"Il faut comprendre qu’il jouait debout, il ne passait jamais par le sol. Dans le pack de Béziers qui aimait les départs avec des petites passes intérieures, il était irrésistible. J’ai toujours eu la sensation qu’il ne jouait pas à cent pour cent de ses possibilités. Il était si facile. C’est sûr, il jouerait dans le rugby actuel", analyse Jean-Pierre Oyarsabal, notre confrère de "La Dépâche du Midi".

Il faut revoir aussi la finale de 1974 contre Narbonne et l’essai du Narbonnais François Sangalli. Le centre à la Peter Pan conclut une chevauchée fantastique, mais Alain Estève replacé troisième ligne malgré ses 110 kg, le suit, le frôle et… lui balance un terrible "marron" alors qu’il plonge. La course défensive de ce mastodonte est magnifique, elle est pour nous indissociable de l’essai lui-même (revoir aussi l’amical coup d’épaule qu’il balance à la face d’un pilier juste en sortie de touche au tout début de l’action). Richard Astre, demi de mêlée et capitaine iconique de l’ASB, évoque : "C’est un frère d’armes ! C’était un être assez exceptionnel. Il était démesuré pour tout, par sa taille, par la vie qu’il a pu mener. Mais en même temps, c’était l’eau et le feu ! Il pouvait être très doux, affectueux. Il a eu une enfance et une adolescence particulièrement difficile, comme il l’a écrit dans son livre, avec de la souffrance. Il avait de la timidité, il cachait beaucoup de souffrances des premiers temps de sa vie. Grâce au rugby il s’est découvert, il s’est fait des amis. Le rugby lui a permis de découvrir beaucoup de choses et de se découvrir lui-même car il ne connaissait pas ses limites. C’était un joueur craint de tout le monde ! Quand il est arrivé à Béziers, Raoul Barrière a entrepris de le faire évoluer physiquement, techniquement. Il avait le prototype du joueur qui a profité de la richesse du coaching de Raoul Barrière. Il était très généreux, il ne s’échappait pas. Il était très grand mais il avait une intelligence de jeu que les gens ignoraient. C’était un partenaire très discipliné, à l’écoute, très collectif."

L’homme qui ne mâchait pas ses mots

Mais évidemment son talent fut noyé par sa légende, son apparence, son caractère rugueux, son passé marqué par une enfance misérable, puis plus tard, par son attirance pour le monde de la nuit. Il a tenu plusieurs boîtes et connut des déboires judiciaires qui lui valurent un séjour à l’ombre dans les années 90 (lire l’excellent "Le Géant de Béziers" de Jean-Luc Fabre.)

Ses débuts, déjà, sortaient des sentiers battus. Il avait été découvert par… Walter Spanghero qui l’avait croisé par hasard dans un train, et l’avait fait signer à Narbonne. Alain Estève était originaire de la région de Castelnaudary, il avait fait des séjours en maison de correction et ses parents n’étaient pas exactement en mesure de lui donner le bon exemple. Ce grand escogriffe, sauvé par le rugby d’une vie d’errance morbide, fit ses débuts le 28 novembre 1965 en Du-Manoir contre Brive, puis une semaine après en championnat contre le Paris UC. Le public de Cassayet découvrit cette gueule encore vaguement juvénile, mais déjà rude, ceinte d’un bandeau. Quelques semaines plus tard à Toulon, André Herrero le qualifia ainsi : "Celui-là, c’est un sérieux."

Estève ne trouva pas vraiment son bonheur dans l’Aude. Il avait fini par se sentir en conflit avec la fratrie Spanghero. Les entraîneurs avaient fait le choix de la paire Laurent-Jean-Marie en deuxième ligne et derrière, Claude arrivait. Le président Bernard Pech de la Clause fit un choix, peut-être un peu hâtif. On évoqua aussi une dispute avec les frères dans un train, et une bataille à coups d’édredons qui tourne mal.

Il mit le cap à l’est à Béziers. Raoul Barrière le façonna comme on polit un diamant, et pourtant les deux hommes se quittèrent sur un conflit en 1978. Une sévère engueulade dont les témoins n’aiment pas parler. Estève avait eu des mots durs pour son coach qui ne l’accepta pas et emanda sa suspension pour quinze jours. Les dirigeants ne le suivirent pas, et… firent voter les joueurs qui exprimèrent leur soutien à leur coéquipier (moins deux voix, celles de Vaquerin et de Sénal). Voilà comment Raoul Barrière quitta le club en plein mois d’octobre.

Sûr de lui, et dominateur, Alain Estève avait le chic pour parler crûment en toutes circonstances, en abusant des métaphores sexuelles. Dans le couloir de Sauclières, les adversaires avaient droit à leur bordée d’amabilités. Un confrère journaliste se souvient du jour où il le rencontra pour la première fois : "Bonjour, je suis le journaliste de Midi Olympique". Réponse les yeux dans les yeux : "J’en ai rien à foutre !". Un de ses coéquipiers devenu agent de police était présent quand une femme juge d’instruction le mit en examen une gestion hasardeuse de son personnel féminin. "Va te faire…", lui répondit l’ancien joueur qui, sans ça, aurait peut-être échappé à la case prison. Il avait ses obsessions, les exprimait sans raffinement. "Il pouvait être gentil pourtant, après les matchs en parlant aux jeunes. Mais c’est vrai il renvoyait une image de solitude. Mais tous les joueurs de l’ASB m’ont confié qu’il accueillait bien les nouveaux venus sans voir en eux des concurrents potentiels. D’autres n’étaient pas comme ça", confie Gilles Bessières, historien du club. "Oui, je confirme, il était sympa avec les débutants que nous étions, avec lui, on se sentait protégés", poursuit Claude Martinez, l’ancien ailier champion en 80 et 81. "J’étais souvent assis à ses côtés dans le bus. Et un truc m’avait frappé : il mangeait très peu. Il avait un appétit d’oiseau. Moi c’était le contraire et il me chambrait. De lui, je garde le souvenir du seizième de finale de 1980 à Nice contre Valence, il avait marqué deux essais en déroulant presque. Je revois ses percussions genoux bien levés comme pour informer l’adversaire que le grand voulait passer et qu’il valait mieux s’esquiver. On avait gagné 41 à 6."

D’Alain Estève, on retient aussi l’épisode fameux de la finale 1971, et la blessure aux côtes d’André Herrero. Le Biterrois fut accusé d’un sournois coup de pompe sur lequel Midi Olympique a enquêté en 2021. Il l’a toujours démenti, ce qui finit d’écrire sa légende noire et son emprise sur ses futurs adversaires et coéquipiers.