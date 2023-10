Qualifiés pour les quarts de finale, le XV du Poireau et les Springboks vont faire le chemin inverse lors d’une semaine où ils vont devoir prendre de nouvelles habitudes. L’Angleterre et l’Argentine sont attendues dans les Bouches-du-Rhône.

Après quasiment un mois à assister au lever du soleil sur la Méditerranée, dans le magnifique écrin du Grand Hôtel des Sablettes Plage à La Seyne-sur-Mer, l’Afrique du Sud a dit adieu à son lieu de vie. Et c’est un doux euphémisme, les champions du monde ont des regrets au moment de quitter ce camp de base, où ils ont tissé de véritables liens avec les employés de l’hôtel et les habitants de la métropole varoise. Néanmoins, dès le tirage au sort, la bande à Nienaber et Erasmus savait qu’un deuxième titre mondial passerait par le fait de monter à la capitale, expression courante dans le Sud-Est. Hasard ou coïncidence, elle va trouver un refuge à quelques kilomètres du… XV de France ! Le cap a été mis vers Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), un lieu central entre leurs obligations liées à la presse et leur préparation du choc. Les partenaires de Siya Kolisi réviseront leurs différentes stratégies au Parc Omnisports de Croissy-sur-Seine. Les points presse sont programmés dans les installations de Roland-Garros, à une vingtaine de kilomètres du stade d’entraînement. Dans le Sud-Est, les champions du monde avaient tout concentré entre Mayol, le Campus RCT et leur hôtel. Il faudra faire un peu plus de chemin cette semaine, entre les différents points. Ils sont attendus en région parisienne ce lundi soir.

Le pays de Galles récupère le Grand Hôtel des Sablettes Plage

Disputé entre l’Angleterre, l’Argentine et le pays de Galles, l’ex-établissement des Boks a été réservé, selon nos indiscrétions et confirmant une information de nos confrères de Var Matin, par le XV du Poireau. Dan Biggar, actuel joueur de Toulon, ne sera pas dépaysé, tout comme Leigh Halfpenny, ancien membre de la famille frappée du muguet. Les Gallois sont attendus en fin de journée ce lundi, après avoir rendu le camp de base de Versailles. Contrairement aux Springboks, ils n’utiliseront pas les installations du RCT Campus mais bien le stade Mayol. Le Palais des sports Jauréguiberry, antre notamment du Toulon Métropole Var handball ou du Hyères Toulon Var basket, sera également à la disposition des ouailles de Gatland. Les Diables rouges disputeront leur quart de finale à l’Orange Vélodrome, ce samedi, face à l’Argentine. Les Pumas, contrairement aux Gallois, ont déjà joué dans l’antre utilisé habituellement par l’Olympique de Marseille, lors de la 1re journée de la phase de poules, face à l’Angleterre (défaite 27-10).

Selon les derniers bruits de couloir, les Sud-Américains, logés à La Baule-Escoublac, pourraient retourner au sein de la cité phocéenne pour préparer ce grand rendez-vous. Quant à l’Angleterre, elle prend exemple sur les Bleus après avoir quitté Le Touquet-Paris-Plage. Le XV de la Rose sera du côté de Georges-Carcassonne, à Aix-en-Provence, et devrait poser ses valises à l’hôtel Renaissance.