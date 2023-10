Perturbés par les blessures, les Gallois ont eu le temps d’envisager ce quart de finale. Comme les Argentins, qualifiés ce dimanche, ils savent que ce sera avant tout un combat d’hommes forts, devant.

C’est dans une situation privilégiée que le pays de Galles a vécu sa journée de dimanche, voire son week-end. En effet, le XV du Poireau était déjà en quarts de finale, avant même d’affronter la Géorgie. Le succès, qui plus est avec le bonus, contre les Lelos a permis aux partenaires de Dewi Lake de conforter leur fauteuil de leader de la poule et d’observer sereinement le match éliminatoire entre Japonais et Argentins. "L’Argentine est extrêmement solide devant. Face à eux, il va falloir être à notre meilleur niveau devant, indiquait Jonathan Humphreys, entraîneur des avants, au sujet de son futur adversaire. Ça ne change pas fondamentalement notre façon d’aborder le match. Ils sont sûrement déçus de leur premier match (contre l’Angleterre) mais sur cette compétition, il s’agit de monter en puissance." Et c’est exactement ce qu’ils ont fait, avec une belle victoire dans ce qui est l’un des plus beaux matchs de cette phase de poule contre le Japon. "On a atteint notre premier objectif, qui était de nous qualifier pour la phase éliminatoire, réagissait le capitaine Julian Montoya. Maintenant il faut récupérer, identifier tout ce qu’on a mal exécuté pour nous améliorer sur ces points, remporter un match supplémentaire et continuer à aller de l’avant." Même idée du côté de Mateo Carreras, auteur d’un triplé dimanche : "On est venus ici pour arriver en quarts. On est vraiment heureux d’y être arrivés. Mais on est capable d’aller plus loin. On n’a pas encore atteint le niveau que l’on recherche."

"Notre paquet d’avants a pris beaucoup de confiance"

Les Pumas ont tous sans exception essayé d’éviter de parler du pays de Galles. En même temps, ils n’étaient pas encore qualifiés cette semaine et ne pouvaient pas pleinement se projeter. Santiago Chocobares a même avoué ne pas avoir vu un seul de leurs matchs ! Toutefois, Nicolas Sanchez a exprimé ceci sur leur futur adversaire : "Le vrai championnat commence maintenant pour nous. En face, l’équipe du pays de Galles sera très difficile à manœuvrer car leur défense met beaucoup de pression. On va devoir mettre en place notre jeu pour espérer gagner. On s’attend à un match très dur physiquement. Les pénalités réussies vont beaucoup compter."

Côté gallois, les blessures se sont accumulées et ont jeté un froid sur ce week-end qui devait pourtant être traversé sereinement. Cependant, la manière avec laquelle les Celtes ont réagi et joué a rassuré. "Ça n’est pas exactement la performance que l’on recherchait, mais en opposition au match contre le Portugal où on a perdu le contrôle par moments, là on a réussi à le garder", retenait le deuxième ligne en vogue Will Rowlands, satisfait aussi du développement de ses partenaires du pack : "Grâce à nos performances, notre paquet d’avants a pris beaucoup de confiance ces dernières semaines." Et on sait l’importance que ça a, tout particulièrement dans des matchs éliminatoires…