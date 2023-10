Deux huitièmes de finale, un espoir pour l’Écosse... Les différents scénarios poule par poule

Dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023. Découvrez tous les scénarios possibles lors de cette fin de semaine qui promet d'être haletante !

Tout d’abord, il est essentiel de rappeler le règlement en cas d’égalité. Si deux équipes ont le même nombre de points au classement, c’est celle qui a gagné l’affrontement direct qui est devant. Si les deux équipes ont fait match nul, c’est alors le goal-average général qui est pris en compte.

En cas d’égalité à trois nations :

- le goal-average général détermine qui termine premier.

- pour départager les deux autres équipes, c’est le résultat de la confrontation directe qui est pris en compte.

Poule A > France - Italie pour une place en quarts

Avec leur victoire bonifiée contre l'Uruguay, les All Blacks sont qualifiés.

La qualification devrait donc se jouer à trois entre la France, la Nouvelle-Zélande et l’Italie. Avec en point d’orgue un véritable huitième de finale entre Européens :

- La France finira première si elle ne perd pas contre l’Italie, ou si elle prend les points de bonus défensif et offensif face à la Squadra Azzurra et si celle-ci ne remporte pas de bonus offensif (15 points au classement contre 14 pour l’Italie) ;

- En cas d’égalité à trois équipes à 15 points, l’Italie se qualifierait alors en deuxième position derrière la Nouvelle-Zélande mais devant la France en vertu de la règle des confrontations directes, la Nouvelle-Zélande possédant une différence de points supérieure aux deux nations européennes.

Poule B > L’Ecosse en outsider

Pour commencer, la Roumanie et le Tonga sont d’ores et déjà éliminés. La qualification se jouera donc entre l’Afrique du Sud (qui a déjà joué tous ses matchs), l’Irlande et l’Écosse. Les deux nations s’affrontant samedi soir au Stade de France.

- L’Afrique du Sud restera en tête en cas de victoire écossaise contre l’Irlande sans bonus pour aucune des deux équipes, le XV du Chardon prenant la deuxième place ;

- L’Irlande s’assurera la première place si elle marque au minimum deux points face à l’Écosse ou si elle obtient un point de bonus sans que son adversaire en obtienne un ;

- Une victoire bonifiée de l’Écosse avec un point de bonus, sans que l’Irlande n’obtienne le moindre point de bonus, lui permettrait de se qualifier à la deuxième place derrière l’Afrique du Sud. Les Springboks finiraient en tête du classement en vertu de la règle des confrontations directes.

- Si l’Écosse bat l’Irlande et que les deux équipes obtiennent un point de bonus, elles rejoindront l’Afrique du Sud avec 15 points. La première place sera alors déterminée en vertu de la règle de la différence de points. L’Écosse devra alors s’imposer par 21 points d’écart ou plus pour prendre la première place devant l’Afrique du Sud. L’Irlande prendrait alors la deuxième place en vertu de la règle des confrontations directes grâce à sa victoire sur l’Afrique du Sud. Si l’Écosse ne gagne pas sur cette marge, l’Afrique du Sud terminera en tête à la différence de points et l’Écosse en deuxième position.

Ainsi une situation ubuesque pourrait surgir si l’Écosse mène face à l’Irlande et que les deux équipes ont déjà empoché le bonus offensif, sans que les hommes du XV du Trèfle soient dans les clous du bonus défensif. Ils devraient ainsi encaisser des points pour perdre de plus de 21 points et se qualifier aux dépens de l’Afrique du Sud.

Poule C > Les Fidjiens n’ont besoin que d’un point

Les Fidjiens visent les quarts. Photo DR Icon Sport

Les Gallois sont, depuis la troisième journée, les premiers qualifiés. Ils n’ont besoin que d’un point contre la Géorgie pour s’assurer la première place de la poule. Derrière, c’est assez simple :

- Les Fidji n’ont besoin que d’un point face au Portugal pour confirmer leur deuxième place grâce à leur victoire sur l’Australie ;

- Si les Fidji ne marquent aucun point face au Portugal, l’Australie finira deuxième de la poule et sera qualifiée pour les quarts de finale.

Poule D > Argentine ou Japon ? Qui pour accompagner l’Angleterre

Depuis le week-end dernier, l’Angleterre est qualifiée et même assurée de terminer en tête. Qui pour l’accompagner ? L’Argentine et le Japon jouent un véritable huitième de finale :

- Le vainqueur de cet affrontement obtiendra la deuxième place et sera donc qualifié ;

- Si les deux équipes font match nul et obtiennent le point du bonus offensif, c’est l’Argentine qui finira deuxième à la différence de points (+46 contre +18) ;

- En cas de match nul, le Japon doit être la seule équipe à obtenir un point de bonus pour pouvoir terminer deuxième.

- Les Samoans ont également un infime espoir de voir les quarts de finale. Pour cela, ils doivent battre l’Angleterre par 29 points avec un point de bonus offensif et voir un match nul sans bonus offensif entre l’Argentine et le Japon.