ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce dimanche, nos journalistes et envoyés spéciaux reviennent sur le retour d'Antoine Dupont qui est de retour et a repris la course. Florian Grill, le président de la FFR, sera invité et prendra la parole sur le cas du capitaine de son équipe.

Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont a retrouvé ses coéquipiers à Aix-en-Provence, le demi de mêlée s'est même entraîné, d'abord en salle de musculation avant de suivre une courte séance spécialisée sur le terrain. Florian Grill, président de la FFR, s'exprimera sur le sujet. Nos journalistes se demanderont également si les Bleus doivent s'inquiéter avant d'affronter l'Italie. Le programme de l'émission : L'info du jour : Antoine Dupont a recouru Le débat : Le XV de France doit-il s'inquiéter de l'Italie ? L'invité : Florian Grill, président de la FFR, prend la parole sur le cas Dupont Le prono : L'heure du rachat pour l'Afrique du Sud face aux Tongiens