Quatre mois - tout juste - après leur victoire dans le cadre de l’épilogue honorifique de Nationale 2, les Périgourdins n’ont laissé que les miettes du festin à un rival viennois pas encore invité à la table des grands de la division… Le sera-t-il seulement un jour ?

D’aucuns attendaient les retrouvailles entre camarades de promotion pour se faire une idée plus précise encore des forces en présence, un bon mois après le début de la compétition. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance observée lors de la finale vichyssoise du 4 juin se renforce. En effet, Périgueux a surclassé Vienne. N’était-ce l’inquiétant, et surtout, surprenant, statu quo de Bourg-en-Bresse dans la zone rouge (cinq défaites également), les vice-champions de France nord isérois se retrouvent d’ores et déjà sous la menace d’un décrochage prématuré au classement. La confrontation entre mal classés vaudra à elle seule le détour en terres aindinoises. Devant eux, en effet, on a connu des fortunes diverses mais le parcours d’ensemble est tout de même davantage connoté du point de vue de l’optimisme. Et pour cause. Ainsi, Chambéry, après avoir fait la course en tête de bout en bout aux dépens de son hôte burgien, a fêté comme il se doit son grand retour au pied du Granier, devant son fidèle public d’André-Mager. De même, le derby francilien a sonné le réveil massicois en dépit du très bon départ (22-6 peu avant la pause) pris par Suresnes. Coïncidence, Massy se déplace en Savoie vendredi !

Bonus offensif pour les Niçois

On n’oublie pas non plus la grosse quantité de fil que Bourgoin-Jallieu a donné à retordre à Narbonne. Un moment distancés de vingt longueurs, les Septimaniens, au terme d’un deuxième acte de toute beauté, ont mené à bien l’opération "remontada" pour s’imposer (30-26) , ne laissant par la même occasion que le minimum syndical aux vaincus. Un moindre mal si l’on considère leur confortable avance (onze longueurs déjà) au classement sur ces mêmes Nord-Isérois. En ce qui concerne Hyères-Carqueiranne et Tarbes en revanche, il n’y a pas eu photo.

A lire aussi : Nationale - Narbonne au double visage

Les grandissimes favoris (du moins, pour une place en phase finale) tarnais et maralpin ont dicté leur loi. Sans coup férir pour Albi qui s’installe dans la cabine de pilotage. Le Stade niçois a encaissé un peu plus de points dans la cité des Palmiers mais qu’importe, un nouveau bonus offensif n’en a pas moins été engrangé. Les contours d’une cassure entre milieu de tableau et peloton de tête se dessinent d’ailleurs avec un peu plus de netteté. Car l’équipe qui devance les Varois n’est autre que Blagnac. Déjà victorieux du finaliste 2022 de Fédérale 1 il y a quinze jours, les Garonnais mettent fin à la série d’invincibilité carcassonnaise en cours. Un revers sans conséquences néfastes (ou notables, c’est selon), est-il besoin de le préciser, pour l’ex-leader audois rejoint au classement par Albi et Périgueux.