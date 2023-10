Si les hommes du Pacifique ont paru absents durant une mi-temps, c’est en revenant à un jeu méthodique qu’ils ont assuré leur succès.

Dire que les Fidji avaient mal démarré cette rencontre décisive dans la course à la qualification pour les quarts de finale eut été un doux euphémisme. Visiblement émoussés , perturbés par un enjeu capital, ils montrèrent vite des signes de fébrilité à peu près dans tous les secteurs de jeu. À côté de leurs pompes pour faire court. À commencer par la conquête ou on les vit, en l'espace d'une mi-temps vendanger pas moins de cinq touches.

Dans l'orientation du jeu ensuite. Si la charnière Kuruvoli, Tela eut peu de munitions pour structurer un jeu que l'on avait, justement, trouvé plus "structuré", notamment contre l'Australie, elle ne fut pas aidée non plus par une paire de centres Tuisova - Nayacalevu extrêmement fébrile pour ne pas dire maladroite dans cette première partie de la rencontre.

Dans l'affrontement devant, encore, on vous disait les bourdes en touche ce serait oublier les errements de leur numéro 8 Mata, ou la précipitation mal inspirée de leur pilier droit Tagi.

Enfin, dans la stratégie globale, comme si une mouche fraîchement débarquée des plages de Suva avait piqué le XV Fidjien en le ramenant aux figures artistiques de ce jeu débridé de septistes, de poulets sans têtes qui fit certes notre bonheur il y a quelques années encore mais qui, aujourd'hui, faillit coûter une place en quart de finale.

Simon Raiwalui : "C’est vrai que l’on a tout manqué dans cette première mi-temps, commis beaucoup des fautes, perdu des touches… Mais on a essayé de limiter les erreurs."

Il faut avouer là que les Fidjiens se sont heurtés à des Géorgiens particulièrement désireux de montrer qu’ils n’étaient en aucun cas les victimes expiatoires de cette poule C. Extrêmement agressifs et courageux en défense, on les vit proposer de l’alternance dans le jeu, de la vitesse et des prises d’initiatives qui causèrent les pires maux aux partenaires de Waisea Nayacalevu. On pensait alors que la divine liturgie géorgienne avait scellé le sort de la rencontre.

Et Lomani prit les commandes

Et les quelques erreurs de début de seconde période nous confortèrent dans ce sentiment. Le carton jaune adressé à Radradra (42e) fit douter un peu plus de leur capacité à inverser la tendance. Quelques minutes plus tard, Simon Raiwalui fit alors entrer à la 48e minute Frank Lomani, son numéro neuf remplaçant. Un choix on ne peut plus décisif qui eut le don de transfigurer les orientations de jeu des Fidjiens. Conséquence directe ou indirecte mais on le vit trois minutes plus tard participer au premier essai fidjien de Waisea Nayacalevu. On le vit ensuite marquer sept points au pied, en manquer une proprement, on le vit au même moment ne jamais douter et remettre de l’ordre dans la maison fidjienne. Une maison qui se remit à patienter, à défier autour des rucks, à alterner avec goût et amener de la continuité lorsqu’au bout de quatorze temps de jeu, Habosi vint conclure ce mouvement à la 68e pour le deuxième essai fidjien de la soirée. Waisea : "On n’a pas paniqué tout simplement, retrouvé un peu de calme dans notre façon de jouer et trouvé des solutions face à une très belle équipe de la Géorgie." Et c’est vrai qu’au jeu des comparaisons entre les deux mi-temps, on se rendit vite compte que les Fidji auraient très bien pu perdre le fil de ce match à la fidjienne avant de la remporter, si l’on osait pousser le trait, à la géorgienne.

Le coach fidjien, au visage éclairé par la joie d’une victoire pleine de promesses, savourait avec fierté et se projetait déjà sur la rencontre décisive face au Portugal, dimanche 8 octobre. Simon Raiwalui : "On va préparer cette rencontre de manière très sérieuse. On sait qu’il y a pas mal de choses à corriger, on a tendance, c’est vrai, à trop jouer parfois. Et ce soir, c’est le retour aux fondamentaux qui nous a donné la victoire" Et à la question de quel numéro neuf devrait démarrer la rencontre dimanche prochain : "On a dans notre groupe trois numéros neuf de très grande qualité. La prestation de Frank ce soir a été très satisfaisante et je pense que l’on devrait commencer avec lui face au Portugal." Ce à quoi Frank Lomani répondait quelques minutes plus tard : "Si j’ai l’opportunité de jouer ce match, je buterai." Voilà qui aura le mérite de rassurer les Fidjiens et leurs supporters qui sont passés samedi par un éventail de sensations pour le moins contraires. Les Fidjiens savent en tout cas où se situent les fondements d’une place en quarts de finale.