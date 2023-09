Le mot de Ronan O’Gara illustre on ne peut mieux le rôle central tenu par dupont dans les dispositifs défensifs, offensifs et stratégiques des Bleus.

On pourrait, bien sûr, faire parler les stats. Hisser comme des évidences les chiffres pour illustrer l’influence colossale d’un Antoine Dupont sur le jeu de son équipe. Toutefois, au-delà de toutes les bases de données, c’est bien une sensation plus forte encore qui fait du Toulousain le meilleur joueur du monde. Un sentiment que seuls ses adversaires peuvent finalement exprimer, ce à quoi le manager rochelais Ronan O’Gara est parfaitement parvenu sur le site Rugbypass.

Il n’y a personne comme lui dans aucune équipe, livrait ROG. Il est si fort... Je l’ai profondément analysé et j’ai essayé de trouver des moyens de limiter son influence. Il est devenu comme une énigme, une anomalie. Il est bien au-dessus d’un phénomène pour moi. Il pourrait battre une nation à lui seul. C’est Zidane pour cette équipe.

Une comparaison sportive dans laquelle les marques se sont engouffrées depuis longtemps (publicités et interviews croisées à l’appui), qui souligne plus que jamais les responsabilités qu’il endosse dans la conduite du jeu des Bleus, de par sa capacité rare à libérer des espaces pour ses partenaires dans toutes les formes de jeu. Et même sans ballon, puisque toutes les équipes du monde exercent désormais un marquage individuel sur le demi de melée des Bleus lorsqu’il se projette au soutien d’un franchissement...

Le "chien de berger" de la rush defense

Toutefois, au-delà de sa panoplie offensive, c’est bel et bien dans des rôles plus obscurs que l’influence de Dupont s’avère plus encore indispensable au XV de France. À commencer par son rôle en défense, dans le système si particulier des Bleus. Chargé de couvrir les éventuels renversements après touche, Dupont s’avère surtout un des maillons essentiels de la "rush defense" construite par Shaun Edward après plusieurs temps de jeu, dont le rôle consiste à harceler les premiers porteurs de balle pour rabattre comme un chien de berger les attaquants vers l’intérieur (où ils s’exposent le plus aux gratteurs français), ou carrément les plaquer au-delà de la ligne d’avantage, ce que lui permet régulièrement sa puissance physique. De nombreux observateurs ont ainsi noté que c’est bien un plaquage positif de Dupont sur Ardie Savea qui fit enfin basculer le momentum lors de la première période du match d’ouverture face aux Blacks. Une densité sur le premier rideau qui ne l’empêche pas pour autant de se montrer efficace et rassurant dans ses couvertures (soit le rôle plus traditionnel d’un demi de mêlée), la meilleure illustration demeurant son incroyable sauvetage face à l’Irlandais Mack Hansen lors du dernier Tournoi.

Le meilleur jeu au pied du circuit mondial

Enfin ? On ne saurait être véritablement exhaustif si on ne mentionnait pas ici le jeu au pied du demi de mêlée français, si précieux dans l’exercice importantissime des sorties de camp. Un point si fort que les Bleus avaient tendance à s’appuyer un peu trop dessus, exposant Dupont à d’éventuels contres, avant de rectifier le tir en Angleterre lors du dernier Tournoi. Pied droit, pied gauche, long, haut : la panoplie de Dupont est tout bonnement devenue la plus complète du circuit mondial à son poste, autant par sa précision (à l’image des deux diagonales délivrées jeudi dernier à ses ailiers Penaud et Bielle-Biarrey) que par sa puissance. Le malheureux ballon crevé par Dupont contre l’Écosse à Saint-Étienne l’illustre mieux que de longs discours... Voilà pourquoi, dans ce rugby moderne où l’occupation du territoire est devenue une obsession, garder un Dupont dans sa manche constituera forcément un atout majeur !