Les All Blacks sont arrivés ce lundi à Bordeaux pour une semaine de stage sur les installations de l'UBB mais ils ont tenu à ouvrir un entraînement au public ce lundi à Chaban-Delmas. Les dix mille places disponibles pour cet événement avaient été attribués en moins de trente minutes.

Chaban-Delmas a vibré ce lundi. Dix mille personnes dans les tribunes, buvettes ouvertes, musique à fond dans les enceintes, clapping géant avant même l’apparition d’un ballon sur la pelouse. C’était une véritable ambiance de match à Bordeaux pour le premier entraînement (et certainement le seul) ouvert au public des All Blacks. La magie noire opère toujours. Cela ne faisait aucun doute puisque les dix mille places (gratuites) disponibles pour cet événement étaient toutes parties en moins de trente minutes, alors que la jauge prévue pour cet entraînement avait été rehaussée de trois milles places en raison de la forte demande.

Malgré une météo capricieuse avec de violentes averses en début de séance, l’ambiance n’est pas retombée pendant les quarante-cinq minutes passées par les All Blacks sur la pelouse de Chaban-Delmas. "C’est une occasion unique de voir cette équipe mythique puisqu’elle ne joue pas de match à Bordeaux pendant cette coupe du monde", s’enthousiasmait une maman venue avec toute sa famille. Les enfants présents attendaient surtout de voir à l’œuvre les frères Barrett et le demi de mêlée Aaron Smith, dont les noms revenaient avec insistance dans les gradins.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Ethan De Groot (Nouvelle-Zélande) suspendu deux matchs après sa charge à l'épaule contre la Namibie

"Quand on aime le rugby, on aime forcément les All Blacks"

Chaque mouvement conclu par un essai était vivement applaudi, ce qui a même surpris les All Blacks à l’image du trois-quarts centre Rieko Ioane : "On en a discuté entre nous, c’est la première fois pour beaucoup d’entre nous qu’on voit autant de monde pour un simple entraînement. Il y a plus de monde ici que dans certains de nos matchs en Super Rugby. On savoure ces encouragements et ce soutien des fans. On adore les Français ! Ils nous supportent. On apprécie vraiment le soutien qu’ils nous portent. On revient de Toulouse, et que ce soit là-bas ou ici, on aime vraiment tout ce soutien".Les All Blacks avaient aussi pu mesurer cet amour lors de la cérémonie d’accueil lors de leur arrivée à Lyon. "Quand on aime le rugby, on aime forcément les All Blacks", pouvait-on entendre chez les supporters girondins présents. Les joueurs de Ian Foster, en stage pour une semaine à Bordeaux, n’ont pas manqué de communier avec le public, en participant à un clapping à la fin de l’entraînement puis en prenant le temps pour aller au contact des fans, signant des autographes et posant pour des photos souvenirs.

Mo’unga découvre la région

Joe Schmidt, ancien manager de Clermont aujourd’hui assistant du sélectionneur Ian Foster prenait aussi la parole pour remercier en français les supporters présents, accompagné du maire de la ville Pierre Hurmic et de son homologue de Bègles, Clément Rossignol-Puech.

A lire aussi : Coupe du monde 2023 / Nouvelle-Zélande - Namibie - Le doublé éclair pour Cam Roigard

De son côté Richie Mo’Unga avouait qu’il découvrait la région pour la première fois : "Je sais que l’on produit beaucoup de vin ici. Peut-être que les gars vont pouvoir le goûter cette semaine. Mais c’est tout ce que je sais pour être honnête." Il n’est pas certain que Ian Foster concède ce plaisir à ces joueurs, lui qui compte sur cette semaine de stage à Bordeaux : "La semaine sans match est toujours délicate à négocier dans une coupe du monde. Elle offre un peu de répit, mais nous avons programmé deux séances très intenses pour travailler dur. Nous n’avons pas pu faire beaucoup de séances physiques jusqu’à présent et nous en avons l’occasion."