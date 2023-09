Pour sa première titularisation avec le maillot noir, le jeune demi de mêlée Cam Roigard a fait montre de tout son talent et prouvé qu’il pouvait être plus qu’une simple doublure.

Cam Roigard n’aura eu besoin que de dix petites minutes pour prendre ses marques et poser sa patte sur la rencontre. Titulaire avec le maillot de All Blacks pour la première fois de sa carrière, le joueur des Hurricanes a su mettre à profit la confiance que lui avait donnée son sélectionneur, en l’alignant aux côtés de Damian McKenzie. "Ces dernières semaines, nous avons été très impressionnés par sa progression à l’entraînement. C’était un grand début pour lui et il a certainement saisi l’opportunité", se réjouissait Ian Foster.

Derrière un pack conquérant, Cam Roigard, que d’aucuns voient comme le successeur d’Aaron Smith, qui l’a remplacé après l’heure de jeu, a permis aux Néo-Zélandais de prendre le score très rapidement et de dérouler par la suite avec deux réalisations précoces. Tout d’abord à la 2e, au relais d’un départ au cœur d’un ruck de son ailier Fainga’anuku, puis, cinq minutes plus tard, en conclusion d’une mêlée enfoncée sur introduction adverse. Collant au ballon, dynamisant le jeu des siens, il a ensuite fait briller ses coéquipiers à plusieurs reprises, notamment en jouant une pénalité rapidement sur l’essai de McKenzie (20e).

Suivre son instinct

À l’issue du match, Roigard savourait sa prestation et la complicité payante avec son ouvreur : "Son jeu offensif me convient parfaitement donc j’ai vraiment apprécié d’évoluer à ses côtés. C’est génial d’avoir des coéquipiers qui veulent appuyer sur la gâchette et jouer ce rugby offensif que nous recherchons." À 22 ans, la dernière révélation du Super Rugby, outre son doublé, a achevé sa prestation avec d’excellentes statistiques en attaque, dont deux franchissements nets pour six défenseurs battus et cinquante et une passes. Roigard a en effet souvent cherché à accélérer le jeu pour déplacer et faire courir la défense namibienne. "J’ai juste essayé de tenir mon rôle, qui consiste à passer la balle et à éjecter rapidement en sortie de ruck, concluait le numéro 9. Le reste vient naturellement. On m’a donné beaucoup encouragé dans la semaine à suivre mon instinct. Cela m’a permis de décharger la pression."

Une pression qui pèse désormais sur Finlay Christie, remplaçant contre la France. Car avec la démonstration de Roigard contre la Namibie, on se dit que l’on devrait très vite revoir ce dernier lors de ce Mondial. Dans une semaine face à l’Italie ?