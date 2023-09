Même s’il fut à sens unique, ce match aisément remporté par les Springboks leur a permis de se livrer à plusieurs expériences, dont les résultats sont plutôt concluants.

Le staff sud-africain continue ses petites expériences. Après s’être amusé à tester un banc comptant sept avants face aux Néo-Zélandais, le duo Jacques Nienaber-Rassie Erasmus (qui reste extrêmement influent au sein de l’équipe en dépit du fait qu’il ne soit plus le sélectionneur) nous a aligné quatre demi de mêlée sur la feuille (Cobus Reinach titulaire, Jaden Hendrikse sur le banc, Grant Williams à l’aile et Faf de Klerk qui est entré au poste de numéro 10 pour remplacer Damian Willemse). L’autre originalité est que le duo n’avait qu’un seul talonneur de métier dans son groupe (Mbongeni Mbonambi, titulaire contre la Roumanie) après le forfait de Malcolm Marx. Un seul, vraiment ? Non. Dans la semaine, Nienaber avait annoncé qu’il lui restait encore deux options pour lancer en touche, en les personnes des deux flankers Deon Fourie et Marco Van Staden.

Ce match était donc l’occasion de tester les deux hommes à ce poste si sensible qu’est celui de talonneur. On vit ainsi Fourie et Van Staden lancer en touche, et Van Staden finir par pousser les mêlées au centre de la première ligne. Avec succès : l’alignement sud-africain a réussi un 15/17 en touche, et un 6/8 en mêlée fermée. Il faut dire que Deon Fourie, que l’on connaît bien dans le rugby français puisqu’il a passé cinq saisons à Lyon et deux à Grenoble, ne découvrait pas là ce poste de talonneur où il avait l’habitude d’évoluer en France et même avant : "Deon a une expérience de talonneur depuis ses années chez les Stormers (club où il évoluait avant de venir en France, N.D.L.R.). Il sait lancer en touche, et il faut remercier nos deuxièmes lignes d’avoir privilégié la simplicité et l’efficacité." L’ex-Lyonnais trouva sans mal le colosse RG Snyman en premier bloc, et Van Staden en fit autant quand vint son tour : "Marco (van Staden) a toujours été là pour couvrir le poste de talonneur et aujourd’hui, il a assuré. Bravo à eux."

De Klerk testé à l’ouverture

Mais Nienaber et Erasmus avaient d’autres expériences à mener : "On voulait donner des opportunités à des joueurs polyvalents, rappelait le premier cité. Plutôt que de passer notre temps à dire untel peut jouer ici, et l’autre peut jouer là, on voulait les mettre sur le terrain pour se rendre compte s’ils étaient vraiment capables d’évoluer à ces postes, mais pas seulement à l’entraînement où l’on ne retrouve jamais l’intensité et la pression d’un match." Voilà comment Grant Williams s’est retrouvé à l’aile, et comment Faf de Klerk, l’emblématique demi de mêlée de cette équipe, a évolué pendant plus de vingt minutes à l’ouverture : "Grant a marqué deux essais à l’aile, alors qu’il est un spécialiste du poste de demi de mêlée. Il est une troisième option à l’aile pour nous, et il avait besoin de jouer à ce poste. Idem pour Faf, qui est un troisième choix au poste d’ouvreur. Ils avaient besoin de gagner du temps de jeu à ces postes, en vraies conditions. Tout n’a pas été parfait, mais on ne sait jamais ce qu’il peut arriver dans une Coupe du monde, donc tout le monde doit se tenir prêt." Le match de dimanche l’a encore montré, avec le forfait de toute dernière minute du pilier Vincent Koch, touché au genou durant l’échauffement. Mais avec l’arrivée imminente de l’ouvreur champion du monde Handré Pollard, attendu ce lundi à Paris, on se dit que ces Boks sont parés à tout…