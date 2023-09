Euphoriques et fiers après leur succès face aux Fidjiens, les Gallois seront cette fois favoris contre le Portugal. Leur sélectionneur a tranché : il a mis la plupart de ses cadres au repos. Les réservistes auront l’occasion de montrer leur valeur.

C’est peu dire que les Gallois ont vécu le début de la semaine dans une atmosphère de soulagement et de fierté. Celle d’avoir tordu le cou à tous les pronostiqueurs qui attendaient un exploit des Fidji lors du match d’ouverture. Le prince William est venu féliciter les joueurs dans les vestiaires de Bordeaux pour souligner la performance de cette équipe en mode "seul contre tous". La "veille nation" est encore debout malgré l’avalanche de commentaires pessimistes ou aigris qui l’ont accompagnée durant la préparation. Après tout, elle a su marquer quatre essais contre les Fidji. Jonathan Humphreys, l’entraîneur adjoint, a souligné les bienfaits d’un match à 237 plaquages : "Qu’est-ce que cela démontre ? Que nous sommes en grande forme physique. Pour accumuler les plaquages ainsi, il faut avoir le jus pour se relever et retourner au combat."

Pour ceux qui suivent de près le XV gallois, l’un des grands vainqueurs de la soirée n’est plus sur le terrain. Il s’appelle Huw Bennett et fut naguère un très bon talonneur (51 sélections entre 2003 et 2012), avant de se reconvertir en préparateur physique. Il s’est retrouvé bombardé responsable de la forme des trente-trois Gallois à la place d’une pointure, l’Anglais Paul Stridgeon, qui a quitté l’équipe nationale pour le Racing 92 et qui fut en poste à Toulon entre 2014 et 2017. L’homme était très populaire dans la principauté et beaucoup craignaient que la marche soit trop haute pour Bennett et son adjoint, Robin Sowden-Taylor, lui aussi ancien international (8 capes entre 2005 et 2009). Mais les Gallois ont donné l’impression de finir très fort le match de Bordeaux sur le plan athlétique, même si les Fidjiens poussaient fort.

Anscombe de retour

Face au Portugal, le pays de Galles sera aux prises avec un rendez-vous totalement opposé. Il s’agit d’affronter l’équipe théoriquement la plus faible de la poule, avec donc la possibilité de faire tourner l’effectif pour préserver les cadres. Mais il y aura aussi la nécessité d’empocher un point de bonus et de totaliser au tableau d’affichage. Les Gallois n’excluent pas de se retrouver à égalité avec les Fidji, la Géorgie ou l’Australie en fin de première phase. Warren Gatland et son staff devaient peser leurs choix au trébuchet. Ils ont examiné toutes les options lundi et mardi et mercredi et ont révélé leur équipe. Gatland a opté pour la mise au repos générale, avec treize changements. Une vraie équipe B. Certains étaient attendus, comme le choix de Gareth Anscombe à l’ouverture. L’ancien international des moins de 20 ans néo-zélandais n’a pas joué un seul match de préparation car il était blessé à un pouce. Warren Gatland a confiance en lui et pourrait l’utiliser face à l’Australie. Il ne pouvait pas ne pas lui donner du temps de jeu pour qu’il retrouve un minimum le rythme du haut niveau.

Un joueur a aussi marqué des points : Dafydd Jenkins, deuxième ligne exilé en Angleterre (20 ans, moins d’un an d’équipe nationale). Sa cote monte car Adam Beard est vu comme un avant surtout précieux en conquête ou sur les mauls. Jenkins a joué la fin du match contre les Fidji. Gatland apprécie ses courses et son abattage. Il est aussi un bon manieur de ballon. Enfin, le capitaine Jac Morgan sera aussi ménagé et remplacé par Tommy Reffell, de Leicester.