Il y a dix ans, il avait été élu meilleur joueur de la tournée des Lions britanniques en Australie. Malgré une série de blessures qui ont assombri sa fin de carrière, il est toujours là, de moins en moins jeune, (35 ans), malgré sa bouille d’éternel étudiant. Leigh Halfpenny va débuter à l’arrière samedi contre le Portugal. Ce sera sa centième apparition sous le maillot gallois, la première datant de novembre 2008. Tout porte à croire qu’il arrêtera sa carrière après le Mondial, même s’il ne l’a pas encore affirmé. Mais il a quitté la franchise des Scarlets en juin, sur fond de crise financière et à ce jour, il n’a pas encore trouvé de club.

Quinze ans de carrière internationale, c’est énorme ! Dans le groupe gallois, seul Dan Biggar peut rivaliser avec Halfpenny. Les deux hommes ont débuté la même année mais le demi d’ouverture compte 110 sélections alors qu’il est plus jeune d’un an. Particularité, ils ont joué tous deux à Toulon en Top 14. Ils sont aussi tout deux des enfants de Warren Gatland qui les a lancés dans le grand bain, qui les a sélectionnés chez les Lions et qui les a retrouvés à son retour aux affaires galloises, rappelé en catastrophe par la WRU fin 2022. "Gats" sait qu’il peut compter sur Halfpenny dont le profil a évolué au fil des ans. Ailier fougueux à ses débuts, il est devenu un arrière solide et nanti d’un énorme coup de pied. C’est cette facette qu’il avait montrée à Toulon entre 2014 et 2017.

Il n’a pas le même profil que Liam Williams, nettement plus offensif, mais face à l’opposition lusitanienne, le sélectionneur estime que le bagage de cet ancien étudiant en odontologie peut "assurer le coup" et maintenir les Gallos dans la course à la qualification.