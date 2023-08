L’an passé, Agen a perdu six matchs à Armandie. Une préparation axée sur l’histoire du territoire plus tard, le SUA doit prouver qu’il a compris la leçon.

Les Agenais sont passés en opération séduction cet été. "Reconquérir Armandie" est la ligne directrice fixée par le club lors de cette année. Bernard Goutta y a beaucoup travaillé. "L’objectif est de se rapprocher de nos supporters, de nos commerçants, de nos agriculteurs, de nos jeunes" a-t-il insisté ces dernières semaines. Pour ce faire, le fameux "47 Express" semble avoir renforcé les liens entre joueurs et locaux. Deux jours, sans les téléphones, lors desquels les joueurs devaient se faire héberger, nourrir et aider par les Lot-et-Garonnais. À l’unisson, les joueurs assurent avoir appris de ce périple. Aussi, le stage cohésion a été réalisé dans le département, pour rester en cohérence avec le projet mis en place par le manager.

Désormais, place aux choses sérieuses. Le SUA doit prouver qu’il a appris. "À mon époque, perdre à domicile, c’était interdit. Tu te devais de protéger ton territoire et de rendre fiers tes supporters. C’est cela que je veux transmettre à mes joueurs." Bernard Goutta le sait mieux que quiconque, dans un territoire où le rugby est roi comme à Agen, laisser filer des matchs à Armandie est bien mal vu par les supporters. C’est ce sur quoi ce groupe quasiment inchangé va devoir plancher dès ce vendredi soir. Quoi de mieux qu’un ancien pensionnaire de Top 14 pour ce faire ?

La stabilité, force indéniable

Brive est la dernière équipe battue par le Sporting à l’échelon supérieur. Mais les deux derniers affrontements entre les deux formations avaient tourné au désastre pour les Agenais. Trois ans plus tard, les gars du président Jean-François Fonteneau ont l’occasion de laver l’affront. Pour cela, le manager Bernard Goutta peut s’appuyer sur des matchs amicaux très bien maîtrisés. Face à Bordeaux (14-7) et Grenoble (28-12), le SUA a prouvé qu’il avait déjà retrouvé ses automatismes. Une touche bien en place, un jeu beaucoup plus fluide que l’an passé et des individualités en forme… Il faudra au moins cela pour ne pas tomber dans le piège corrézien. De plus, en ce début de saison où les équipes ne sont pas forcément en place, la stabilité lot-et-garonnaise pourrait être un facteur déterminant. "Nos recrues, ce sont nos jeunes qui sont déjà là depuis un ou deux ans" assure Goutta. À quatre exceptions près, l’effectif se connaît depuis de nombreux mois. "C’est du temps de gagné par rapport aux autres saisons" confirmaient ainsi Vincent Farré et Mathieu Lamoulie. Sur le XV de départ, aucun nouveau joueur n’est aligné. C’est donc un groupe qui se connaît sur le bout des doigts qui s’apprête à recevoir les hommes de Patrice Collazo.

Reste à savoir si les joueurs auront appris de ces dernières semaines afin de "protéger leur territoire" et de renouer avec le public lot-et-garonnais. "Je pense que nous sommes prêts" assurait le manager après la victoire contre les Grenoblois vendredi dernier. Le couvert est dressé, le groupe a fait le nécessaire cet été, désormais, il doit assumer sur le terrain contre l’un des favoris du championnat.