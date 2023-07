Benjamín Urdapilleta parti à Clermont, assurer la succession au poste de numéro 10 est l‘un des principaux chantiers de l’été du Castres olympique.

C’est l’une des questions qui agite les suiveurs du Castres olympique depuis plusieurs semaines et l’officialisation du départ de Benjamin Urdapilleta à Clermont. Qui sera le prochain maître à jouer du CO ? Car si nul n’est irremplaçable, force est de constater qu’au fil de ses huit saisons passées dans le Tarn, l’Argentin avait su se rendre indispensable et était devenu un titulaire indiscutable. Au vrai, sans leur faire offense, aucune de ses doublures n’a jamais réussi à faire oublier les performances du Sud-Américain. Mais maintenant que la rupture est consommée et que le Puma est bel et bien un joueur de Clermont, il va falloir qu’un nouveau numéro 10 parvienne à s’imposer tant dans la gestion du jeu des Castrais qu’en termes de leadership, où Urdapilleta tenait un rôle important avec les autres cadres "historiques" que sont Dumora, Babillot, Palis, Delaporte et consorts.

Dans les faits, pour compenser le départ du maestro argentin, le CO s’est attaché les services du Rochelais Pierre Popelin, qui arrive revanchard dans le Tarn après deux saisons difficiles chez les Maritimes où il a notamment dû subir la concurrence d’Antoine Hastoy et affronter des pépins physiques qui ont ralenti sa progression.

L’option Vilimoni Botitu

Julien Dumora, l’habituel arrière peut aussi évoluer au poste de demi d’ouverture. Il l’a fait plus d’une trentaine de fois depuis qu’il évolue à Castres. Mais à 36 ans, le vétéran tarnais ne représente pas l’avenir au poste.

Dans sa boîte à outils, le staff du CO dispose aussi de l’option Louis Le Brun. Le jeune joueur a été testé plusieurs fois au poste de numéro 10 lors des absences d’Urdapilleta lors des précédentes saisons et il s’en est toujours sorti avec les honneurs. Bon techniquement, doté d’un joli jeu au pied, le neveu de Yann Delaigue présente un profil intéressant qu’il faudra continuer à polir. Enfin, il se pourrait aussi que les techniciens de Castres profitent de la polyvalence du centre fidjien Vilimoni Botitu.

Jeremy Davidson a tenté le coup avec succès la saison passée lors de l’avant-dernière journée de championnat contre Brive et "Vili" est parfois utilisé à l’ouverture en sélection. C’est un poste qu’il connaît et sur lequel il a de bons repères. L’arrivée au club du trois-quarts centre Jack Goodhue pourrait libérer Botitu de la charge du centre afin qu’il se concentre sur le poste d’ouvreur. C’est une option crédible… Après la Coupe du monde, vu que les deux hommes sont impliqués de près ou de loin dans la compétition. D’ici là, c’est bien Popelin et Le Brun qui se disputeront le maillot floqué du 10.