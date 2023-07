En quatre saisons, le centre oyonnaxien Théo Millet est devenu l’un des éléments incontournables d’un collectif dont il porte les valeurs d’humilité et de travail

Avec seize rencontres disputées sous le maillot du Stade français entre 2016 et 2018, Théo Millet connaît déjà le Top 14 et il avoue volontiers son impatience à le retrouver. « Je suis forcément très heureux de revenir dans le meilleur championnat au monde et encore plus de pouvoir le faire avec le club qui m’a fait confiance. Je me sens un peu revanchard », explique celui qui après quatre saisons passées dans le Haut-Bugey est déjà devenu Centurion sous le maillot des Oyomen (117 matchs). « Je considère comme un honneur le fait d’avoir disputé autant de rencontres avec ce club d’Oyonnax qui m’a offert l’opportunité de progresser et de m’épanouir. On peut même considérer qu’en quatre saisons tout est allé vite. Oyonnax m’a ouvert les portes dès mon arrivée. J’ai saisi cette chance. Dès ma première saison dans l’Ain j’ai disputé trente rencontres. Il faut dire que j’avais les crocs. »

L’une des clés de la réussite du jeune centre (26 ans fêtés ce dernier samedi) est sans nul doute d’avoir très vite su s’imprégner de l’esprit des Oyomen : « Le plus important est que chacun parvienne à élever soin niveau de jeu pour qu’au final l’équipe performe.» C’est ce à quoi Théo Millet s’est attaché au fil des saisons pour devenir encore plus percutant en attaque, plus rugueux en défense. Avec pas moins de vingt-cinq rencontres disputées la saison dernière (toutes en tant que titulaire), il s’est ainsi imposé comme l’un des hommes de base du dispositif oyonnaxien.

« Défendre le Grand Est »

Dans les rangs des Oyomen il a tout connu, à commencer par les déceptions des dernières saisons stoppées à chaque fois aux portes de la finale, en 2019 face à Bayonne, en 2021 contre Perpignan puis à nouveau face aux Basques il y a un an. « Ce sont des moments difficiles, mais ils aident à grandir. » Mais il a aussi partagé la joie de ce titre et de cette remontée après lesquels Oyonnax courait depuis cinq ans : « Cette phase finale rassemble les meilleurs moments de ma carrière… mais on ne va pas s’arrêter à ce titre. »

Un autre challenge se profile celui du Top14 que le centre va retrouver cinq ans après l’avoir quitté. « Je ne considère surtout pas cette période comme une parenthèse. Elle m’a aidé à me construire, à progresser. Accepter de revenir en Pro D2 constituait une forme de challenge qui m’a beaucoup apporté. J’ai travaillé mes points faibles. J’ai changé mon style de jeu. » Un autre défi s’annonce, celui du Top 14. Au moment de l’aborder, Théo Millet, fidèle aux valeurs des Oyomen, veut le regarder à travers le prisme du collectif : « Il y a une part d’appréhension parce que nous savons qu’à ce niveau tout est plus rapide, plus intense, mais il y a surtout beaucoup d’excitation. Il y a un an le Top 14 constituait le but à atteindre. Nous y sommes et nous voulons exister, défendre le Grand Est. »