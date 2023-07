Dans l'effectif d'Oyonnax pour cette saison en Top 14, nous retrouvons beaucoup de joueurs d'expérience. L'effectif n'est pas chamboulé malgré les neuf arrivées de l'intersaison. Voici la revue d'effectif de l'USO.

Arrières > Irréprochable à la réception des ballons aériens, précis dans son jeu au pied, juste dans ses choix de relance, Darren Sweetnam a beaucoup pesé sur le jeu oyonnaxien la saison passée. À 30 ans, l’international irlandais, passé avec bonheur du poste d’ailier à celui d’arrière, sera à nouveau un atout précieux. Ils seront deux à apporter de la concurrence. Tony Ensor ajoute à ses qualités techniques une polyvalence qui lui a permis de glisser à l’ouverture pour les besoins du groupe. Arrivé de Montauban, Maxime Salles compte lui aussi sur son expérience pour se faire une place.

Ailiers > Expérience et jeunesse se mêlent dans les rangs des postulants. Passé par Toulon et Pau, Daniel Ikpefan, finisseur reconnu, retrouve le club dans lequel il a effectué ses débuts professionnels. Gavin Stark et Joe Ravouvou connaissent bien eux aussi la maison oyonnaxienne, rejointe la saison dernière, mais aussi le Top 14 dans lequel ils ont déjà évolué. À 21ans, Enzo Reybier, au profil différent, peut lui aussi se targuer d’une certaine expérience (vingt-neuf matchs en Pro D2) et d’une efficacité démontrée en bout de ligne. Issu des rangs espoirs Souleymane Coulibaly sera en quête de temps de jeu.

Centres > L’international argentin Lucas Mensa, aux qualités de franchisseur reconnues, est le seul nouveau venu au centre de l’attaque aindinoise qui avait reçu en cours de saison passée le précieux renfort d’un autre joueur d’expérience, l’Irlandais Chris Farrell. Théo Millet et Pedro Bettencourt font partie des cadres des Oyomen. Le premier a dépassé le cap des cent matchs avec Oyonnax (cent dix-sept), le second l’approche. À ce quatuor d’expérience s’ajoute un duo de jeunes joueurs issus de la filière de formation aindinoise avec Léo Treilles, aligné à neuf reprises la saison passée et Bruce Alvarado qui entend bien suivre son exemple.

Ouvreurs > Au coup d’envoi de la saison ils ne sont que deux à briguer le poste… mais un troisième prétendant devrait très vite les rejoindre. Jules Soulan et Justin Bouraux ont joué la saison passée la carte de la concurrence et de l’alternance. Âgés respectivement de 29 et 21 ans, ils partagent les mêmes qualités à commencer par l’efficacité de leur jeu au pied avec 216 points inscrits la saison passée par le premier, 152 par celui qui est encore espoir. Après deux apparitions la saison passée, Alexis Pisani, pur produit du club, tentera de récidiver.

Demi de mêlée > En trois saisons passée dans le Haut-Bugey, Charlie Cassang s’est non seulement imposé comme un titulaire indiscutable mais également comme l’un des leaders de terrain de l’équipe. Son expérience s’est avérée prépondérante lors de la phase finale et elle le sera encore dans les joutes d’un Top 14 qu’il connaît déjà. De l’expérience, Jonathan Ruru qui rejoint le groupe n’en manque pas. L’ancien joueur des Blues vient ajouter de la concurrence à celle déjà entretenue par Ilan El Khattabi qui a franchi un cap la saison passée. L’espoir Yvan David qui a disputé treize matchs la saison passée tentera de prendre à nouveau du temps de jeu.

Numéros 8 > Au fil des saisons, Rory Grice est l’indiscutable taulier au poste. Excellent défenseur, il ne se contente pas dans le secteur offensif d’être l’un des meneurs du jeu oyonnaxien, il compte aussi parmi les meilleurs marqueurs d’essais, douze en 2022, huit la saison passée. Aux côtés du Néo-Zélandais, l’Écossais Luke Hamilton, qui possède des qualités similaires, n’a pu les exprimer pleinement au cours des dernières saisons en raison de blessures

Troisième ligne aile > Il y a du monde, et du beau monde sur les rangs, à commencer par ceux qui ont grandement contribué au retour d’Oyonnax en Top 14. Issu de la filière locale, Loïc Credoz n’a cessé de progresser. Il offre l’atout d’une polyvalence qui lui permet d’évoluer en numéro 8, tout comme le très puissant Filimo Taofifenua qui lance sa deuxième saison à Oyonnax. Dans un registre différent, Kevin Lebreton est reconnu pour ses qualités de gratteur, atout précieux en Top 14. Arrivé à Oyonnax la saison passée, Wandrille Picault est lui aussi un redoutable combattant et un excellent pourvoyeur en ballons. Face à ce quatuor on retrouve deux nouveaux venus résolus à gagner leurs galons d’Oyomen, Kevin Kornath et Loïc Godener. Le premier arrive de Castres, le second de Clermont, tous deux connaissent le Top14 et partagent le même esprit de revanche. Hugo Hermet, qui s’est fait une place la saison dernière (douze matchs) et David Odiase, capitaine des moins de 20 ans italiens, incarnent la génération montante.

Deuxième ligne > Avec déjà six saisons d’Oyoman au compteur, Phœnix Battye est l’un des patrons de l’équipe. Arrivé il y a un an, Hugo Fabregue s’est lui aussi imposé comme un leader. À leurs côtés les très expérimentés Steve Mafi et Victor Lebas, rompus aux joutes du Top 14, seront des atouts précieux. À 24 ans, Ewan Johnson a quitté le Morbihan pour rejoindre le Haut-Bugey avec des ambitions. Encore espoir, Antonin Corso est prêt à saisir sa chance.

Piliers > Si Thomas Laclayat a quitté son club formateur, Oyonnax pourra néanmoins composer sur une tête de mêlée solide. Le départ évoqué a été compensé par l’arrivée du Racingman Ali Oz qui ne cache pas son appétit. Sept autres spécialistes sont sur les rangs. À gauche on retrouve ceux qui ont tenu la baraque la saison passée, le capitaine Tommy Raynaud, Adrien Bordenave et Antoine Abraham. À droite Thibault Berthaud qui en prenant du temps de jeu a élevé son niveau, et l’expérimenté Irakli Mirtskhulava sont sur les rangs. Ils sont rejoints par Chris Vaotoa et le jeune Rémy Di Pietro qui a déjà eu droit à une feuille de match la saison passée. Pour sa part, l’ancien Montalbanais, qui a connu le Top 14 avec le Stade français et avec Bordeaux-Bègles la saison passée, arrive dans l’Ain avec des ambitions.

Talonneurs > On prend les mêmes avec le trio Benjamin Geledan, Teddy Durand, Manu Leiataua. Dans des registres différents ils permettent de concilier concurrence et complémentarité. Le premier nommé reste l’un des meilleurs marqueurs d’essais (neuf) de l’équipe, le second est en constante progression, quand au troisième il apporte une solide expérience. Formé au club, international moins de 20 ans, Julien Ratajczak tentera de bousculer l’ordre établi.